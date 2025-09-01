"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Este lunes, Colombia volvió a hacer un guiño al régimen de Nicolás Maduro al convocar a una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en medio de las crecientes tensiones por el despliegue militar estadounidense.

Para analizar este tema, Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia y abogado, habló con El Informativo.

De la Espriella afirmó que: “Gustavo Petro está siendo consecuente porque Nicolás Maduro es su socio. El gobierno de Colombia tiene una estrecha sociedad con el narcorégimen de Venezuela, es evidente”.

“La prueba es la tal zona binacional en el Catatumbo que no es más que una zona libre para seguir moviendo droga, armas, migrantes y para que se constituya un verdadero corredor del crimen”, añadió.

El precandidato presidencial señaló que el mandatario colombiano “está defendiendo a su cómplice” porque Petro sabe que “la caída de Nicolás Maduro implica necesariamente que él no pueda atornillarse en el poder”.

“Gracias a esa sociedad y a la defensa descarada que hace Petro de Maduro, es evidente para el gobierno norteamericano que hay una alianza criminal entre el régimen de Gustavo Petro y la tiranía de Venezuela”, puntualizó.

El invitado también hizo énfasis en que celebra que “Petro se haya quitado la careta de una buena vez y que el mundo sepa que es cómplice del narcotráfico, de la tiranía y de la violación a los principios democráticos y que es capaz de lo que sea para proteger a su socio que vive las últimas horas en el poder”.

Y mencionó que confiando en el dispositivo desplegado por Estados Unidos el régimen de Venezuela “tiene los días contados y eso a Petro no le conviene”.

Además afirmó que considera que el presidente colombiano tiene intereses comunes con Maduro y basta con “echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Colombia, en como Petro ha desmoralizado a la fuerza pública, y la desfinanciado y ha financiado al narcoterrorismo”.

“Que nadie se llame a engaños, Petro es Maduro y Maduro es Petro, y ambos son igual de nocivos para la democracia, la libertad y la institucionalidad”, sentenció.

De la Espriella afirmó en la entrevista que: “Está protegiendo a quien, junto con el Cartel de los Soles, al igual que el régimen de Petro, maneja la zona del Catatumbo”.

“Con cada paso que da, con cada decisión que toma Petro se revela como el cómplice más grande de la tiranía venezolana. Y uno se pone a ver no es Rusia ni China ni Irán, es Colombia porque estamos en la frontera”, mencionó. “Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas”, finalizó.