Lunes, 01 de septiembre de 2025
Honduras

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y especialista en Derecho Constitucional y Penal, habló en La Mañana de NTN24 sobre el grupo terrorista el Cartel de los Soles.

El Partido Nacional de Honduras, principal fuerza de oposición en el Congreso Nacional, presentará un proyecto de ley para declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles, grupo narcotraficante venezolano supuestamente liderado por Nicolás Maduro según acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

La propuesta hondureña se suma a acciones similares en otros países como Ecuador, Paraguay y Argentina, que recientemente declararon al Cartel de los Soles como grupo terrorista. En Perú y España también se han planteado iniciativas en la misma dirección.

Al respecto, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional y especialista en Derecho Constitucional y Penal, explicó que la iniciativa se fundamenta en los presuntos vínculos del Cartel con bandas delincuenciales como El Tren de Aragua y el crimen organizado internacional, representando "un riesgo para la democracia y la seguridad de los hondureños".

"Vamos a presentar en esta próxima sesión una iniciativa para que se pueda declarar una organización terrorista en Honduras al Cartel de los Soles, que grave daño lo está causando a la seguridad regional, a la democracia regional", afirmó Zambrano.

Zambrano señaló que cuentan con el respaldo de al menos 75 diputados de los 128 que conforman el Congreso, superando los 65 votos necesarios para aprobar la moción. Sin embargo, anticipó posibles obstáculos por parte del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), aliado del gobierno venezolano.

o

"Nuestra lucha sería poderla presentar en el Pleno del Congreso Nacional porque estamos casi seguros que los que coordinan el Congreso en Honduras, que son afines al gobierno, van a impedir que presentemos esta iniciativa", advirtió.

Zambrano criticó la postura del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien ha expresado públicamente su apoyo a Maduro y rechazado las acusaciones en su contra. "Fueron los únicos que lo reconocieron. Han rechazado las acusaciones de Estados Unidos", señaló.

El diputado opositor vinculó la iniciativa con el contexto electoral hondureño, a 90 días de los comicios generales. "Los que hoy gobiernan tienen los días y las horas contadas. Cuentan con el respaldo de Maduro", manifestó, advirtiendo sobre el riesgo de que Honduras "se convierta en una dictadura al estilo de Venezuela" si la comunidad internacional no interviene.

"Le está causando un grave daño a la seguridad regional": diputado hondureño sobre iniciativa que busca declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles

