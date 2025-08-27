"Cada vez que la señora Sheinbaum habla del ‘Mayo’ Zambada se ve muy preocupada": Anabel Hernández tras confesión de culpabilidad del líder del Cartel de Sinaloa

La reciente declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ante un tribunal federal en Nueva York, ha generado un impacto significativo en el panorama político y criminal de América Latina.

Anabel Hernández, periodista de investigación y autora de "El Traidor", la única biografía no autorizada de Zambada, ofrece un análisis detallado de las implicaciones de este hecho histórico.

Según Hernández, en entrevista para La Tarde de NTN24, la confesión de Zambada no solo afecta a México, sino que tendrá repercusiones en diversos gobiernos latinoamericanos.

"El Cártel de Sinaloa tiene presencia en más del 60% del planeta", afirma la periodista, destacando la magnitud de la organización criminal y sus conexiones internacionales.

La investigadora subraya que Zambada estuvo activo en el narcotráfico desde 1969 hasta su detención en julio de 2024, lo que implica una corrupción sistémica que abarca múltiples administraciones gubernamentales.

"Estamos hablando de 55 años y de operaciones que no solo ocurrieron en México", señaló Hernández.

Un aspecto crucial de las declaraciones de Zambada es la presunta implicación de altos funcionarios mexicanos, incluyendo presidentes.

“Zambada ha dado una lista muy larga de funcionarios públicos mexicanos, políticos, senadores, presidentes municipales, gobernadores y al menos tres presidentes de la República Mexicana", recalcó.

Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias políticas para el actual gobierno mexicano, liderado por la presidente Claudia Sheinbaum. "Cada vez que la señora Sheinbaum habla del Mayo Zambada, pues se debe ver muy preocupada", aseguró.

Hernández también cuestiona la postura de Sheinbaum, quien ha solicitado pruebas que puedan ser validadas en la justicia mexicana.

"Sheinbaum estará en una disyuntiva y tendrá que escoger entre preservar al país o preservar al partido y a sus miembros", sentenció.