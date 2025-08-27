NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
El Mayo Zambada

"Cada vez que la señora Sheinbaum habla del ‘Mayo’ Zambada se ve muy preocupada": Anabel Hernández tras confesión de culpabilidad del líder del Cartel de Sinaloa

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Anabel Hernández, periodista de investigación en temas de narcotráfico, ofreció un análisis detallado de la reciente confesión de culpabilidad del líder del cártel de Sinaloa.

La reciente declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ante un tribunal federal en Nueva York, ha generado un impacto significativo en el panorama político y criminal de América Latina.

Anabel Hernández, periodista de investigación y autora de "El Traidor", la única biografía no autorizada de Zambada, ofrece un análisis detallado de las implicaciones de este hecho histórico.

Según Hernández, en entrevista para La Tarde de NTN24, la confesión de Zambada no solo afecta a México, sino que tendrá repercusiones en diversos gobiernos latinoamericanos.

"El Cártel de Sinaloa tiene presencia en más del 60% del planeta", afirma la periodista, destacando la magnitud de la organización criminal y sus conexiones internacionales.

o

La investigadora subraya que Zambada estuvo activo en el narcotráfico desde 1969 hasta su detención en julio de 2024, lo que implica una corrupción sistémica que abarca múltiples administraciones gubernamentales.

"Estamos hablando de 55 años y de operaciones que no solo ocurrieron en México", señaló Hernández.

Un aspecto crucial de las declaraciones de Zambada es la presunta implicación de altos funcionarios mexicanos, incluyendo presidentes.

“Zambada ha dado una lista muy larga de funcionarios públicos mexicanos, políticos, senadores, presidentes municipales, gobernadores y al menos tres presidentes de la República Mexicana", recalcó.

Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias políticas para el actual gobierno mexicano, liderado por la presidente Claudia Sheinbaum. "Cada vez que la señora Sheinbaum habla del Mayo Zambada, pues se debe ver muy preocupada", aseguró.

Hernández también cuestiona la postura de Sheinbaum, quien ha solicitado pruebas que puedan ser validadas en la justicia mexicana.

"Sheinbaum estará en una disyuntiva y tendrá que escoger entre preservar al país o preservar al partido y a sus miembros", sentenció.

Temas relacionados:

El Mayo Zambada

México

Cártel de Sinaloa

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Excarcelaciones

El conmovedor momento en que el exalcalde Rafael Ramírez se reencuentra con sus hijos con un drástico cambio tras recibir casa por cárcel

Telegram, aplicación de mensajería (EFE)
Censura en Venezuela

Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Elon Musk - Tim Cook - Fotos AFP
Elon Musk

Elon Musk acusa a Apple de infringir las normas antimonopolio: anunció que emprenderá acciones legales

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Bandera de Estados Unidos y la Luna - Foto AFP
Luna

El país que se le adelantó a la NASA y realizó prueba clave con su nave para llegar a la luna antes de 2030

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela, y partido de Venezuela ante Argentina en Maturín en 2024 - Fotos: EFE
La Vinotinto

Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia

Venezuela ante Bolivia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador venezolano con pasado en Colombia expresó su deseo de regresar a La Vinotinto pero le llovieron críticas: "Un descarriado que desperdició su talento"

Excarcelaciones

El conmovedor momento en que el exalcalde Rafael Ramírez se reencuentra con sus hijos con un drástico cambio tras recibir casa por cárcel

Telegram, aplicación de mensajería (EFE)
Censura en Venezuela

Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Intentan secuestrar y asesinar a esposa e hija de Galy Galeano / FOTO: Instagram: @galygalianooficial
Cantante

La inesperada petición del cantante colombiano Galy Galeano a sus seguidores tras anunciar su retiro de la música

Estos son los países más ricos del mundo | Foto Canva
Economía

Estos son los 5 países más ricos del mundo en 2025, según un ranking de The Economist

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano