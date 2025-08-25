Ismael "Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos

Ismael "Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense en Nueva York, lo que le evita ir a juicio, aunque sus crímenes son punibles con cadena perpetua como su exsocio Joaquín "Chapo" Guzmán.

"Culpable", dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que "promovió la corrupción de policía, mandos militares y políticos" en México.

Asimismo, tendrá que pagar una multa de 15.000 millones de dólares. Su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.

Días atrás, Ismael "El Mayo" Zambada envió una carta al Gobierno de México para que reclamara su repatriación.

El narcotraficante, además de hacer la solicitud al Gobierno de Claudia Sheinbaum, lanzó una seria amenaza a ambos países y advirtió que sus relaciones sufrirán un "colapso".

'El Mayo'

"Debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América", dice.

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada en el Consulado General de México en Nueva York.

El pasado 18 de octubre, aún bajo la administración del entonces presidente, Joe Biden, 'El Mayo' resultó elegible a la pena de muerte en Estados Unidos.

Horas después, la presidenta de México se pronunció y, desde su conferencia matutina, aseguró que revisará la petición por escrito del líder narco.

“Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”, aseguró.

Según la mandataria, Zambada merece que se revise su caso por ser ciudadano mexicano, independientemente de sus crímenes.

“Supongamos (que es) un ciudadano de renombre, cualquiera que esté sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que esté enviando (Zambada) que tiene que ver con la soberanía y el juicio”, consideró.

Para la presidenta, dejar el caso en consideración no implica defender al personaje sino al hecho, haciendo referencia al proceso de detención que llevó a cabo Estados Unidos.

Cabe recordar que hace apenas algunos días el presidente Donald Trump hizo oficial la designación como grupos terroristas a seis carteles del narcotráfico de México, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La administración del republicano también incluyó en la lista a la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

El 'Mayo' era considerado uno de los narcotraficantes más longevos y buscados por Estados Unidos antes de ser detenido en Nuevo México luego de aterrizar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de su compadre cofundador del sanguinario cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán.

Tras ser detenido en territorio estadounidense, Ismael 'Mayo' Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa. La justicia de la unión americana lo señala, entre otras cosas, por asesinato y tráfico de armas y drogas.