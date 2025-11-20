Régimen secuestra a adolescente familia del teniente desertor que huyó de Venezuela

"Vengo a hacer la denuncia pública del secuestro de mi hija y hago totalmente responsable a Diosdado Cabello por toda la persecución familiar que nos tiene", expresó Ámbar Castillo, quien denunció la desaparición de su hija de 16 años de edad, Samanta Hernández Castillo.

La joven fue secuestrada por funcionarios de seguridad, encapuchados y vestidos de negro, tras un allanamiento realizado en la vivienda de sus abuelos ubicada en la parroquia El Valle, de Caracas.

Junto a la estudiante de 5to año de bachillerato, también se llevaron a una señora y sus dos hijos, de los cuales no se tiene conocimiento de sus identidades.

Samanta es la hermana menor del teniente Cristian Hernández, quien actualmente está exiliado y a quien el régimen de Nicolás Maduro acusa de participar en la denominada 'Operación Aurora', una acción militar reportada en diciembre de 2019 que supuestamente consistía en explotar el Fuerte Conopoima en el estado Guárico.

La adolescente no es el único familiar del teniente que ha sido alcanzada por las detenciones arbitrarias del régimen, pues actualmente su esposa Maykelis Borges, su hijo recién nacido y su tío, Henry Castillo, se encuentran arrestados.

"Hago responsable al gobierno y al ministro de Interior y Justicia por los daños ocasionados hacia mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor. Pido ayuda a los organismos internacionales para su pronta liberación", finalizó Ámbar Castillo.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal denunció que el régimen mantiene a más de 800 presos políticos en el país. Según sus registros, más de 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2024, y la mayoría de estos casos responden a actos de “venganza" o "sanción” contra dirigentes políticos.