NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Donald Trump

Donald Trump reitera que pronto se llevarán a cabo ataques terrestres para desarticular las redes de narcotráfico en Venezuela

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El nuevo pronunciamiento de Trump coincide con la incautación de un petrolero venezolano.

Este jueves, el presidente Donald Trump reiteró ante periodistas presentes en la Casa Blanca, que Estados Unidos pronto llevará a cabo ataques, vía terrestre, para interceptar los envíos de narcóticos que se dirigen desde Venezuela a Estados Unidos por vía terrestre.

o

"Tuvimos 11.888 asesinos que entraron a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela... el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92%... y vamos a empezar a hacerlo también por tierra”, manifestó el mandatario norteamericano.

Desde hace días, el titular del Poder Ejecutivo de la unión americana ha declarado que las acciones terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzarán "muy pronto".

Esta postura coincide con la incautación de un petrolero venezolano, la cual se registró el pasado miércoles 10 de diciembre.

o

Esta acción, que Venezuela ha calificado de "piratería internacional" y "robo descarado", intensificó enormemente las tensiones entre la Casa Blanca y Miraflores.

Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe en los últimos meses, incluyendo miles de tropas, docenas de barcos y un grupo de ataque de portaaviones.

Puntualmente, el despliegue abarca cerca de 15.000 efectivos, el portaaviones USS Gerald R. Ford, y más de una docena de buques de guerra y guardacostas, además de aviones de combate F-18 y bombarderos B-52.

o

Trump, vale recordar, ha declarado que el objetivo principal es contrarrestar a los cárteles del narcotráfico que operan en la región, especialmente cerca de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses, además, han destruido, mediante ataques aéreos, múltiples narco-lanchas.

Temas relacionados:

Donald Trump

Pronunciamiento

Despliegue militar

Caribe

Dictadura de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Pamela Bondi - Foto @AGPamBondi
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estamos agradecidos de que el temor no te silenció y pese a todos los riesgos escogiste venir": presidente del Comité Noruego del Nobel dedica mensaje a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Cristo Redentor | Foto: AFP
Brasil

Brasil inauguró imponente estatua de la Virgen María que supera en tamaño al famoso Cristo Redentor

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Régimen de Maduro

Maduro exhibe espada de Bolívar en provocación a Estados Unidos y el gesto es comparado con el del presidente Petro durante su posesión

Daniel Noboa | Foto: AFP
Daniel Noboa

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rover Rosalind Franklin | Foto: AFP
Nasa

NASA confirma su contribución al rover marciano europeo Rosalind Franklin previsto para ser lanzado en 2028

Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

El clásico en español que interpretó Dua Lipa en Chile que ilusiona a los aficionados colombianos de Shakira

Cristo Redentor | Foto: AFP
Brasil

Brasil inauguró imponente estatua de la Virgen María que supera en tamaño al famoso Cristo Redentor

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Régimen de Maduro

Maduro exhibe espada de Bolívar en provocación a Estados Unidos y el gesto es comparado con el del presidente Petro durante su posesión

Selección Colombia 1993 - Foto EFE
Cine

¿Quién es? Estrenan película de referente de la selección Colombia cuando faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026

Grupo Firme - Foto AFP
Conciertos

Confirman al cantante colombiano que hará parte de la segunda fecha de Grupo Firme en su presentación en Bogotá

Daniel Noboa | Foto: AFP
Daniel Noboa

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre