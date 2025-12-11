Donald Trump reitera que pronto se llevarán a cabo ataques terrestres para desarticular las redes de narcotráfico en Venezuela

Este jueves, el presidente Donald Trump reiteró ante periodistas presentes en la Casa Blanca, que Estados Unidos pronto llevará a cabo ataques, vía terrestre, para interceptar los envíos de narcóticos que se dirigen desde Venezuela a Estados Unidos por vía terrestre.

"Tuvimos 11.888 asesinos que entraron a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela... el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92%... y vamos a empezar a hacerlo también por tierra”, manifestó el mandatario norteamericano.

Desde hace días, el titular del Poder Ejecutivo de la unión americana ha declarado que las acciones terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzarán "muy pronto".

Esta postura coincide con la incautación de un petrolero venezolano, la cual se registró el pasado miércoles 10 de diciembre.

VEA TAMBIÉN ¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro? o

Esta acción, que Venezuela ha calificado de "piratería internacional" y "robo descarado", intensificó enormemente las tensiones entre la Casa Blanca y Miraflores.

Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe en los últimos meses, incluyendo miles de tropas, docenas de barcos y un grupo de ataque de portaaviones.

Puntualmente, el despliegue abarca cerca de 15.000 efectivos, el portaaviones USS Gerald R. Ford, y más de una docena de buques de guerra y guardacostas, además de aviones de combate F-18 y bombarderos B-52.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos impuso nuevas sanciones a tres sobrinos de Nicolás Maduro y a seis barcos que transportan petróleo o

Trump, vale recordar, ha declarado que el objetivo principal es contrarrestar a los cárteles del narcotráfico que operan en la región, especialmente cerca de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses, además, han destruido, mediante ataques aéreos, múltiples narco-lanchas.