Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

En el programa Ponte al Día, el chef Andrés Martello presentó una original receta para celebrar Halloween de una manera diferente: calabazas rellenas de queso crema. Esta preparación tiene dos versiones, una dulce y otra salada, ideales para disfrutar en familia durante las festividades de octubre.

Ingredientes:

1 taza de Tocineta

½ taza de mermelada al gusto

½ taza de tomillo

1 ½ taza de queso crema

1 pizca de sal

½ taza de frutos rojos

½ taza de frutos secos

3 crepes

1 pimentón

Preparación:

Calabaza salada

En un bowl, mezcle el queso crema con trozos de tocineta previamente tostada, una cucharada de mermelada de higos (o la de su preferencia), una taza de cebollinos y una pizca de romero para darle un toque fresco.

Luego, coloque una porción de la mezcla en una tortilla y enróllela dándole forma de tamal. Amárrela con una cuerda, formando los surcos característicos de una calabaza. Finalmente, lleve la preparación al horno hasta que esté dorada.

Calabaza dulce

En otro bowl, mezcle el queso crema con los frutos secos y los frutos rojos. Cuando obtenga una masa uniforme, coloque la mezcla en una tortilla y añada una cucharadita de mermelada dulce en el centro antes de cerrarla.

Repita el mismo procedimiento anterior para darle forma de calabaza y hornee por unos minutos.

Una vez listas ambas versiones, retire las cuerdas y decore: use tiras de pimentón para la calabaza salada y dulces o confites para la versión dulce. El resultado es una receta creativa, vistosa y perfecta para sorprender en las celebraciones de Halloween.