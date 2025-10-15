NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Arepa reina pepiada 100% venezolana: la receta saludable que está inspirada en el país, con vegetales altamente nutritivos

octubre 15, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Las clásicas arepas de reina pepiada venezolana, elaboradas completamente con ingredientes de origen vegetal, conservando el sabor original y potenciando sus beneficios nutricionales.

La chef Piari Andolfatto, experta en alimentación basada en plantas, trae una propuesta que combina la tradición venezolana con la cocina saludable como las arepas de reina pepiada 100% vegetales.

En esta edición, enseña cómo transformar un plato típico en una opción más ligera y nutritiva sin perder su esencia.

Ingredientes:

  • 1 taza de tuba
  • ½ aguacate
  • Cilantro y perejil
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • Limón
  • ½ cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
o

Antes de iniciar, la chef explica que la yuba, elaborada a partir de la proteína de soya, es un excelente reemplazo del pollo porque aporta una cantidad similar de proteínas y una textura muy parecida.

Preparación:

Para comenzar, se prepara un sofrito con cebolla y ajo en aceite de oliva. Una vez dorados, se agrega la yuba y se cocina durante unos cuatro minutos.

En un recipiente aparte, se mezcla la yuba cocida con el aguacate, la mayonesa vegetal, el cilantro, el perejil, unas gotas de limón, sal y pimienta al gusto, hasta obtener una mezcla cremosa y uniforme.

Luego, se abre la arepa venezolana caliente por la mitad, se rellena con esta preparación y se sirve inmediatamente.

Como dato curioso, la reina pepiada debe su nombre a Susana Duijm, la primera Miss Mundo venezolana coronada en 1955.

Pero en esta versión, el verdadero protagonista es el cilantro, un ingrediente que no solo realza el sabor, sino que también ayuda a limpiar el cuerpo de metales pesados, mejora la digestión y contribuye a regular el azúcar en la sangre.

o

Finalmente, con esta receta, Piari Andolfatto demuestra que es posible disfrutar de la cocina tradicional latina desde una perspectiva más consciente, saludable y sostenible, sin sacrificar el sabor que caracteriza a la gastronomía venezolana.

