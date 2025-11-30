Régimen de Maduro arrestó al líder de la principal central sindical de Venezuela: "No hay razón para detenerlo"

Una nueva detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro tuvo lugar en Venezuela este sábado 29 de noviembre. El líder de la principal central sindical del país, José Elías Torres, fue arrestado por la Policía Nacional Bolivariana.

Torres, conocido por su lucha sindical al mando de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue sacado de su vivienda, según denunciaron varias ONGs en redes sociales.

"La Policía Nacional Bolivariana se llevó de su casa al compañero José Elías Torres (...). Allanaron su apartamento", señaló el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

La entidad, dedicada a la defensa de los derechos sindicales, añadió: "No hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora".

Por su parte, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que defiende los derechos humanos, señaló en su cuenta de X que "continúa la criminalización de los trabajadores venezolanos".

"La detención de José Elías Torres es un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela", puntualizó.

José Elías Torres se ha dedicado por mucho tiempo a la defensa de los derechos sindicales y es director general de la CTV desde 2016. Desde hace algún tiempo viene demandando al régimen la reivindicación salarial de millones de trabajadores, que no reciben un incremento desde 2022.

De acuerdo con Foro Penal, la ONG que lidera la defensa judicial de estos detenidos, hay unos 884 "presos políticos" en Venezuela.

Mientras que una misión de expertos de la ONU advirtió que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país, las ONGs y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" y "desapariciones forzadas".