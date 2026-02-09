Accidente aéreo en Colombia: Aeronáutica Civil informa sobre estado de salud de los ocupantes de la aeronave que cubría la ruta Popayán-Cali
La Aeronáutica Civil de Colombia informó sobre el estado de salud de los ocupantes de aeronave que sufrió un incidente mientras cubría la ruta Popayán- Cali a aproximadamente cinco millas del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.
De acuerdo con la entidad, en la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S., se encontraban a bordo el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH).
Asimismo, indicaron que, las personas que se encontraban en el vuelo salieron ilesas y al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente.
Ante la emergencia, se activaron los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y las unidades del Cuerpo de Bomberos del área, quienes arribaron al lugar para brindar apoyo.
La entidad también indicó que, hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el accidente, sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.