Lunes, 09 de febrero de 2026
Accidente

Accidente aéreo en Colombia: Aeronáutica Civil informa sobre estado de salud de los ocupantes de la aeronave que cubría la ruta Popayán-Cali

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
En la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S., se encontraban a bordo el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH).

La Aeronáutica Civil de Colombia informó sobre el estado de salud de los ocupantes de aeronave que sufrió un incidente mientras cubría la ruta Popayán- Cali a aproximadamente cinco millas del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.

De acuerdo con la entidad, en la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S., se encontraban a bordo el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH).

“Viajaban cuatro personas: un piloto, copiloto, un médico y un profesional en atención prehospitalaria", indica el comunicado.

Asimismo, indicaron que, las personas que se encontraban en el vuelo salieron ilesas y al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente.

Ante la emergencia, se activaron los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y las unidades del Cuerpo de Bomberos del área, quienes arribaron al lugar para brindar apoyo.

"Fueron activados los equipos de Búsqueda y Rescate, así como unidades del Cuerpo de Bomberos, para arribar a la zona y asegurar el área", informaron.

La entidad también indicó que, hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el accidente, sin embargo, continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

