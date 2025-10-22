Cámara de Representantes de Colombia insta a Petro a declarar al Cartel de los Soles como organización criminal

Este miércoles, durante un acalorado debate en la plenaria del Congreso de Colombia le pidieron al presidente Petro que reconozca al Cártel de los Soles como una organización criminal y terrorista.

Esta decisión, tomada por una cámara mayoritariamente gobernista, marca un punto de inflexión en la postura del Congreso frente a las relaciones con Venezuela.

Además, los congresistas instaron al mandatario de la nación a que deje connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, un régimen que ha sido señalado por el gobierno estadounidense como “narcoterrorista”.

El legislativo, que se ha declarado en múltiples ocasiones como un poder independiente del ejecutivo, está presionando al gobierno para que adopte una postura más crítica frente al régimen venezolano y sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

En horas de la noche del martes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 76 votos a favor y 21 en contra una proposición para declarar al cartel del narcotráfico como una organización “narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo”.

El documento firmado reconoce al Cártel de los Soles como una de las principales amenazas para la seguridad del país y de la región.

Esto se da tan solo un mes después de que el Senado colombiano tomará la misma decisión.

Para ese momento, 33 congresistas votaron a favor de la decisión, mientras que otros 20 votaron en contra.

"El Congreso de la República de Colombia, en ejercicio de su función de representación democrática, declara públicamente al “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la Nación y de la región", señala el documento.

"Varios senadores radicamos esta proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista que le está haciendo mucho daño a la región", dijo el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido 'Jota Pe' Hernández en un video subido a X.

"La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro, nosotros lo rechazamos", agregó Hernández.

Con esta decisión conjunta el senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Nicolás Maduro.

A comienzos de mes el Congreso de Perú aprobó declarar también como organización terrorista al Cartel de los Soles.

Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana ya lo habían designado previamente de tal manera.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó la semana pasada una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.