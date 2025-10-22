NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Cámara de Representantes

Cámara de Representantes de Colombia insta a Petro a declarar al Cartel de los Soles como organización criminal

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Esto se da tan solo un mes después de que el Senado colombiano tomará la decisión de declarar al Cártel de los Soles como una organización criminal que financia el terrorismo.

Este miércoles, durante un acalorado debate en la plenaria del Congreso de Colombia le pidieron al presidente Petro que reconozca al Cártel de los Soles como una organización criminal y terrorista.

Esta decisión, tomada por una cámara mayoritariamente gobernista, marca un punto de inflexión en la postura del Congreso frente a las relaciones con Venezuela.

Además, los congresistas instaron al mandatario de la nación a que deje connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, un régimen que ha sido señalado por el gobierno estadounidense como “narcoterrorista”.

El legislativo, que se ha declarado en múltiples ocasiones como un poder independiente del ejecutivo, está presionando al gobierno para que adopte una postura más crítica frente al régimen venezolano y sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

En horas de la noche del martes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 76 votos a favor y 21 en contra una proposición para declarar al cartel del narcotráfico como una organización “narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo”.

o

El documento firmado reconoce al Cártel de los Soles como una de las principales amenazas para la seguridad del país y de la región.

Esto se da tan solo un mes después de que el Senado colombiano tomará la misma decisión.

Para ese momento, 33 congresistas votaron a favor de la decisión, mientras que otros 20 votaron en contra.

"El Congreso de la República de Colombia, en ejercicio de su función de representación democrática, declara públicamente al “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la Nación y de la región", señala el documento.

"Varios senadores radicamos esta proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista que le está haciendo mucho daño a la región", dijo el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido 'Jota Pe' Hernández en un video subido a X.

"La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro, nosotros lo rechazamos", agregó Hernández.

Con esta decisión conjunta el senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Nicolás Maduro.

A comienzos de mes el Congreso de Perú aprobó declarar también como organización terrorista al Cartel de los Soles.

Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana ya lo habían designado previamente de tal manera.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó la semana pasada una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

Temas relacionados:

Cámara de Representantes

Cartel de Los Soles

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela pasó y en Colombia está pasando": senadora Paola Holguín compara actitudes de Petro con las de Maduro en medio de una alta tensión con EE.UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Actualidad

Ver más
Agentes federales | Foto AFP
Migrantes

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Embajada de los Estados Unidos - Fotos EFE
Embajada de Estados Unidos

"No te dejes engañar": embajada estadounidense hace importante advertencia con alerta de estafa

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Karol G/ J Balvin - Fotos EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Artistas

Venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de lograr un histórico reconocimiento

Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Agentes federales | Foto AFP
Migrantes

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Linda Caicedo, destacada por el DT y una compañera de l Real Madrid - Foto: EFE
Linda Caicedo

Linda Caicedo: el papel de colombiana dentro del Real Madrid es destacado por su técnico y compañeras de equipo

Embajada de los Estados Unidos - Fotos EFE
Embajada de Estados Unidos

"No te dejes engañar": embajada estadounidense hace importante advertencia con alerta de estafa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda