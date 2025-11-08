"Un gol de otro partido y de otra realidad": la anotación imposible de Luis Díaz que piden sea nominada al premio Puskás

El futbolista colombiano Luis Díaz volvió a brillar este sábado con su nuevo equipo, el Bayern Múnich, gracias a otra anotación con la que cautivó una vez más a los aficionados alemanes en el partido en el que empataron en condición de visitante a dos goles contra el Unión Berlín.

La alegría, sin embargo, no ha sido totalmente completa para Díaz, pues nuevamente, al igual que en la última jornada de UEFA Champions League, una eventualidad impidió que se tratara de una celebración redonda.

Y es que, con el empate en la décima fecha de la Bundesliga, el cuadro bávaro cortó una importante racha de victorias de 16 partidos tras el comienzo de la temporada que lo perfilaba como uno de los mejores clubes europeos en la presente campaña.

Pese a la compleja y destacada anotación del colombiano, que para ese momento significaba el empate parcial, el club capitalino volvió a ponerse por encima del marcador y ya, sobre el final del encuentro, 'El Ciudadano' Harry Kane devolvió todo a las tablas.

En el duelo anterior, cuando Bayern enfrentó al campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, a 'Lucho' le bastaron 32 minutos para lograr un doblete que le terminó dando la victoria a los suyos (2-1), pero antes de que acabara la primera mitad vio la tarjeta roja tras una consideración del árbitro encargado que muchos cuestionaron.

La situación no pareció haber afectado la mentalidad del guajiro, quien nueve minutos después de que su equipo sufriera la primera anotación —en la que se vio comprometido el arquero alemán Manuel Neuer— se ingenió una jugada al mejor de sus estilos y, con una definición impecable, les devolvió la motivación a sus compañeros.

La jugada partió desde un rebote que Díaz esperó fuera del área rival. Una vez recibió la pelota, buscó asociarse con el defensor Josip Stanisic, quien, con la intención de corresponderle a una pared, le dio el pase tan largo que se llevó sus manos al rostro, lamentándose por la acción.

Sin embargo, el atacante de La Tricolor se barrió con rapidez para no dejar perder el balón y sorprendió a todos alcanzándolo en el borde de la línea final, antes de regatear al mediocampista alemán Janik Haberer, quien se apresuró a marcarlo, y, con un ángulo de remate que parecía imposible, Díaz pateó al palo contrario del guardameta para finalizar una pintura de gol.

El mismo Luis Díaz, incluso, se vio sorprendido con el tanto que acababa de conseguir y en su celebración se le vio haciendo un gesto que destacaba la calidad del tanto que anotó.

Sus compañeros, al igual que él, lo miraron asombrados y sonrientes al tiempo que se abrazaban entre sí para festejar el que el exjugador del Liverpool hubiese metido nuevamente al visitante en el partido.

Un gol de otro partido y de otra realidad para el colombiano.

"Qué golazo, Dios mío, qué genialidad de 'Lucho'", comentaron los argentinos encargados de la transmisión en ESPN. "Se saca de encima a Haberer con una fantasía espectacular. Después, sin ángulo la clava allá arriba en el segundo palo. Ronnow (arquero del Unión BerLín) ni se imaginaba lo que estaba a punto de suceder".

Bayern Múnich es primero en la tabla de posiciones de la Bundesliga y se prepara para recibir el próximo sábado 22 de noviembre en casa al SC Friburgo, ubicado en la onceava posición.

Por Champions League, los dirigidos por el icónico belga Vincent Kompany enfrentarán al Arsenal en un duelo directo el 26 de este mes, pues los ingleses son segundos con la misma cantidad de puntos que los alemanes, ambos invictos, al igual que el Inter de Milán, en la carrera por 'La Orejona'.