"En Venezuela pasó y en Colombia está pasando": senadora Paola Holguín compara actitudes de Petro con las de Maduro en medio de una alta tensión con EE.UU.

Paola Holguín, precandidata presidencial colombiana y senadora por el partido opositor Centro Democrático, comparó en el programa La Tarde de NTN24 las actitudes del Gobierno del mandatario colombiano Gustavo Petro con las de Nicolás Maduro.

La funcionaria colombiana aseguró en ese sentido que la estrategia de Petro es tratar de generar en el presidente estadounidense Donald Trump "un enemigo externo para distraer la atención sobre las dificultades internas", en medio de una alta tensión con el país norteamericano.

La senadora señaló además que el mandatario colombiano busca "enrarecer" el transcurrir regular de las próximas elecciones presidenciales en el país de 2026 por lo que se ha empeñado en que las relaciones con la administración Trump se vean cada vez más afectadas.

"Hace más de nueve meses que empezó esta tensión diplomática y yo sé que es difícil para la administración Trump diferenciar la postura del Gobierno de la postura del Congreso, la nación y los gremios, pero para nosotros es necesario y urgente que marquen esa diferenciación porque si no las consecuencias serían muy graves para millones de colombianos", aseveró.

Holguín comparó el proceder de Petro con el del régimen venezolano: "fue exactamente lo mismo que pasó en Venezuela y es empobrecer al pueblo, acabar y destruir el sistema productivo y el sistema económico. En Venezuela pasó y en Colombia está pasando".

Las decisiones de Petro fueron calificadas por la precandidata presidencial como "antidemocráticas" y aseveró que la única forma de que la administración pueda tener socios internacionales es "aliándose con países antidemocráticos" por lo que calificó de "mediocre" la postura del Gobierno colombiano frente a al régimen de Nicolás Maduro, que según Washington lidera el Cartel de los Soles.

"Mi única súplica al Gobierno de Estados Unidos es que separemos la postura de Gustavo Petro y su Gobierno con lo que piensa la nación colombiana y el compromiso que nosotros tenemos con la recuperación de la democracia en Venezuela y con acabar de una vez por todas con las estructuras narcotraficantes y terroristas que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio", concluyó Holguín.

Las declaraciones de la aspirante a jefe de Estado se dan justo después de que el presidente Trump se pronunciara fuertemente sobre Petro en el más reciente de una serie de impases que han tenido los mandatarios, quienes han arremetido el uno al otro de manera contundente y han tomado decisiones que afectan sus relaciones bilaterales.

"Él es un matón y es un hombre malo, y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal", dijo Trump el miércoles durante una conferencia en la Casa Blanca.