Jueves, 18 de diciembre de 2025
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó ley contra los tratamientos de afirmación de género en menores y avala penalizarlo con cárcel

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Cámara de Representantes de Estados Unidos - Foto: EFE
La promotora del proyecto aseveró que esto es “un reflejo directo de la orden ejecutiva del presidente Trump”.

Este miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un importante paso contra el tratamiento de afirmación de género para menores.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prohíbe la “mutilación genital o corporal de un menor” como parte de los tratamientos de afirmación de género.

Con 216 votos a favor y 211 en contra, el proyecto, promovido por la representante republicana Marjorie Taylor Greene, fue aprobado.

Antes de la votación, Greene aseguró que este proyecto de ley es importante porque criminalizará “la atención de afirmación de género en menores, no en adultos, en menores que aún no han crecido para tomar decisiones de adultos”.

La propuesta principalmente criminaliza la mutilación genital femenina, pero también apunta contra las cirugías para cambiar el cuerpo de un menor.

Según la representante republicana estas operaciones son “para que corresponda a un sexo que difiere de su sexo biológico”.

El proyecto de ley también prohíbe algunos tratamientos farmacológicos, como los bloqueadores de pubertad.

De entrar en vigor la ley, impondría penas de hasta 10 años de prisión a los médicos que proporcionen cualquier tipo de tratamientos vinculados con la afirmación de género a menores.

Sin embargo, durante la sesión, la demócrata Sarah McBride, la primera persona abiertamente transgénero elegida para el Congreso, denunció el proyecto.

McBride señaló que lo único que les importa a los republicanos “es hacer más ricos a los ricos y atacar a las personas trans”.

Y explicó que la atención médica de nadie “debería ser politizada”, además de que esto demuestra que los republicanos “están obsesionados con esto y son extremos al respecto”.

Tras su aprobación por la Cámara de Representantes, el polémico proyecto de ley deberá pasar ahora por el Senado de Estados Unidos.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ya van varios proyectos de ley contra la comunidad trans.

Desde la administración Trump se ha buscado prohibir a las personas trans en las fuerzas armadas del país, así como también se han implementado medidas para revertir disposiciones que reconocían identidades de género diversas.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

