¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

El pasado martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó la entrega de equipos tecnológicos y tácticos a las Fuerzas Armadas de su país, con una inversión de 9,4 millones de dólares.

El acto se realizó en el Fuerte Militar Eplicachima, al sur de Quito, donde se distribuyeron 54 camionetas, 24 motocicletas, seis drones destinados a labores de vigilancia, 25.103 uniformes con botas y 350 paracaídas.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que la dotación busca reforzar la capacidad operativa de los militares en el marco del conflicto armado interno declarado contra las bandas delictivas. “No iniciamos esta guerra, pero sí vamos a terminarla”, afirmó.

Al respecto, el periodista Jeferson Sanguña y el analista político Arturo Moscoso, hablaron en el programa Club de Prensa Ecuador de NTN24.

“Fue un primer ensayo, un prueba, como lo ha llamado Noboa, con el apoyo de Estados Unidos, es importante en fución de la lucha que se viene realizando”: dijo Sanguña.

Moscoso, a su vez, comentó: “Es una estrategia global de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, cualquier aporte es bienvenido, sobre todo para un país carente de recursos”.

Para enfrentar la crisis de inseguridad en 2025, el gobierno de Daniel Noboa aplica una estrategia centrada en el control militar y cooperación internacional. De momento, el país de ‘la mitad del mundo’ mantiene la declaratoria de "conflicto armado interno", permitiendo que las Fuerzas Armadas asuman el control de las cárceles y realicen patrullajes conjuntos con la Policía en zonas críticas.