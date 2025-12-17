NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para la comunicadora, "María Corina le ha devuelto la esperanza" al pueblo venezolano.

La periodista y columnista de opinión Salud Hernández se refirió en La Tarde de NTN24 a la travesía que pasó María Corina Machado para cumplir con su agenda en Oslo en el marco del recibimiento del premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con la comunicadora social es de “admirar la coherencia de María Corina Machado”, en cuanto a su lucha por encontrar la libertad en Venezuela.

“Se admira la coherencia de María Corina... Ese hotel en Oslo fue el corazón de la diáspora (venezolana)”, dijo Hernández.

o

“Estuve en un juicio que le hicieron a ‘Sumate’ hace 26 años, en Caracas... He seguido siempre a Machado... Antes la comunidad internacional le dio la espalda, pero se mantuvo firme y soportó todo tipo de desprecios, estuvo ahí con el mismo discurso”, expresó.

Asimismo, recalcó: “María Corina ha demostrado su categoría estadista, eso casi no existe, es una persona cercana... Está dispuesta a sacrificarlo todo por su país”.

En la madrugada del 11 de diciembre, la líder democrática venezolana llegó a la capital del país nórdico.

Pese a una lesión de consideración, Machado saludó y abrazó a familiares, colaboradores, periodistas y seguidores, muchos de los cuales no veía desde hacía tiempo.

o

Por ahora, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz no contempla realizar una gira por Europa tras su estadía en Oslo. Recientemente ha señalado que su prioridad es organizar su regreso a Venezuela, con la intención de volver lo antes posible y contribuir a la esperada transición política.

Según reveló The Wall Street Journal, Machado logró salir de su escondite en un suburbio de Caracas disfrazada y con peluca.

o

Durante cerca de 10 horas se desplazó junto a una decena de acompañantes, atravesando al menos diez puntos de control, hasta llegar pasada la medianoche a un poblado pesquero del estado Falcón. Tras un breve descanso, a las 5:00 a.m. del martes zarpó en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde arribó a las 3:00 p.m., pese a las adversas condiciones climáticas.

Desde Curazao, un jet ejecutivo procedente de Miami la trasladó hasta Bangor, en el estado de Maine, y posteriormente a Oslo.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Premio Nobel de la Paz

Nobel de Paz

María Corina Machado

Entrevistas La Tarde

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano - Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos firma un acuerdo de cooperación militar con país sudamericano para facilitar "entrenamiento bilateral"

Colombia Siembra Vida
Árboles

500.000 árboles en 60 segundos: Modelo colombiano de reforestación se expande a otros países

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano - Foto AFP
Estados Unidos

Estados Unidos firma un acuerdo de cooperación militar con país sudamericano para facilitar "entrenamiento bilateral"

Colombia Siembra Vida
Árboles

500.000 árboles en 60 segundos: Modelo colombiano de reforestación se expande a otros países

Inteligencia Artificial / FOTO: Captura de pantalla
Inteligencia Artificial

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Toni Kroos sobre las actitudes de Vinicius Jr - Foto: AFP
Vinicius Jr.

“He intentado muchas veces tranquilizarlo”: Toni Kroos sobre la actitud de Vinicius Jr

Kilmar Abrego García, inmigrante salvadoreño en Estados Unidos - Foto: EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Migrante salvadoreño Kilmar Abrego García queda en libertad tras decisión de un juez pese a promesa de expulsión de Trump

Deportaciones

Estados Unidos desmiente al régimen de Venezuela sobre suspensiones de vuelos de deportación y dice que continuarán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre