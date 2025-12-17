"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

La periodista y columnista de opinión Salud Hernández se refirió en La Tarde de NTN24 a la travesía que pasó María Corina Machado para cumplir con su agenda en Oslo en el marco del recibimiento del premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con la comunicadora social es de “admirar la coherencia de María Corina Machado”, en cuanto a su lucha por encontrar la libertad en Venezuela.

“Se admira la coherencia de María Corina... Ese hotel en Oslo fue el corazón de la diáspora (venezolana)”, dijo Hernández.

“Estuve en un juicio que le hicieron a ‘Sumate’ hace 26 años, en Caracas... He seguido siempre a Machado... Antes la comunidad internacional le dio la espalda, pero se mantuvo firme y soportó todo tipo de desprecios, estuvo ahí con el mismo discurso”, expresó.

Asimismo, recalcó: “María Corina ha demostrado su categoría estadista, eso casi no existe, es una persona cercana... Está dispuesta a sacrificarlo todo por su país”.

En la madrugada del 11 de diciembre, la líder democrática venezolana llegó a la capital del país nórdico.

Pese a una lesión de consideración, Machado saludó y abrazó a familiares, colaboradores, periodistas y seguidores, muchos de los cuales no veía desde hacía tiempo.

Por ahora, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz no contempla realizar una gira por Europa tras su estadía en Oslo. Recientemente ha señalado que su prioridad es organizar su regreso a Venezuela, con la intención de volver lo antes posible y contribuir a la esperada transición política.

Según reveló The Wall Street Journal, Machado logró salir de su escondite en un suburbio de Caracas disfrazada y con peluca.

Durante cerca de 10 horas se desplazó junto a una decena de acompañantes, atravesando al menos diez puntos de control, hasta llegar pasada la medianoche a un poblado pesquero del estado Falcón. Tras un breve descanso, a las 5:00 a.m. del martes zarpó en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde arribó a las 3:00 p.m., pese a las adversas condiciones climáticas.

Desde Curazao, un jet ejecutivo procedente de Miami la trasladó hasta Bangor, en el estado de Maine, y posteriormente a Oslo.