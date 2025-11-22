Miss Jamaica está en cuidados intensivos luego de la aparatosa caída que sufrió en una pasarela de Miss Universe

La concursante de Jamaica, Gabrielle Henry, tuvo que ser hospitalizada después de también caerse del escenario principal durante la presentación de los vestidos de noche en el Miss Universe, informó el presidente de la organización, Raúl Rocha, en un comunicado.

El director de relaciones públicas de Miss Universo Jamaica, Shannon-Dale Reid, dijo el miércoles por la noche que Henry estaba "descansando bajo observación médica" y que no había sufrido lesiones graves.

El jueves se negó a hacer comentarios sobre su estado y la causa de su caída.

Sin embargo, un comunicado publicado por la organización del Miss Universe Jamaica muestra que Gabrielle no está tan bien como se creía y tuvo que ser remitida a la Unidad de Cuidados Intensivos para “su estrecha vigilancia y atención especializada”.

“El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada”, señaló el comunicado.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones”, añadió.

Por otro lado, el doctor Henry-Samuels, quien es uno de los tratantes de la reina, le dijo a la organización jamaiquina que "Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde".

Por último la organización pidió prudencia frente a la información que circula del estado de salud de Gabrielle Henry y evitar “comentarios negativos” sobre ella.

Este es el comunicado de la organización de Miss Jamaica sobre la salud de Gabrielle Henry