NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Domingo, 14 de diciembre de 2025
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
La imagen fue captada durante una reunión del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) en Venezuela.

En las últimas horas ha circulado una fotografía de la cabeza militar del régimen venezolano Vladimir Padrino durante una reunión del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) en la que se ve la plataforma Flightradar24, especializada en el monitoreo de aeronaves en tiempo real.

Además de los miles de vuelos comerciales que se realizan alrededor del mundo, en medio del poderoso despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el aplicativo ha ganado popularidad al permitir el seguimiento en vivo de varios de los vuelos de aviones de combate de este país muy cerca de las costas venezolanas.

Pues Flightradar24 no perdió la oportunidad y compartió la imagen de Padrino y envió un mensaje al régimen de Nicolás Maduro: “Hola Vladimir Padrino. Si necesita mejorar la cobertura de Flightradar24 en Venezuela, no dude en solicitar receptores gratuitos en https://www.flightradar24.com/apply-for-receiver”, indicaron.

o

La imagen también ha generado múltiples comentarios que cuestionan las capacidades militares del régimen venezolano al utilizar con fines de defensa una plataforma enfocada en el seguimiento de vuelos civiles en medio de la fuerte presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Nicolás Maduro.

Precisamente, todo esto sucede cuando en las últimas horas, una fotografía de esta plataforma generó revuelo al mostrar que al menos un avión de Estados Unidos, un F-18 identificado como Rhino51, supuestamente había incursionado en territorio venezolano.

El interés que despertó la imagen llevó a la plataforma Flightradar24 a explicar cómo se realizan este tipo de seguimientos cuando se trata de aeronaves que apagan sus transpondedores.

En su explicación, la plataforma utilizó el caso del avión identificado como Rhino61, otro F-18 que este viernes realizó ejercicios cerca de Venezuela.

De acuerdo con Flightradar24, el avión “se rastreó mediante Multilateración (MLAT), que usamos para aeronaves que transmiten únicamente datos en Modo S a través de su transpondedor y no datos ADS-B más completos”.

La popular app explicó que “MLAT utiliza la diferencia horaria entre la llegada de la señal de una aeronave y la posición conocida de nuestros receptores para calcular la posición de la aeronave, lo que requiere que la señal de la aeronave llegue al menos a tres receptores Flightradar24”.

Asimismo, reconoció que “MLAT, especialmente sobre agua, donde la ubicación del receptor puede no ser la óptima, puede resultar en un seguimiento menos preciso”.

Entre tanto, Flightradar24 explicó que en los casos en que se pierde la señal de los aviones, algo común en estos vuelos militares, la plataforma “estima la posición de un vuelo sin ruta registrada (como RHINO61) durante un máximo de 10 minutos”.

“Esta estimación seguirá la última ruta y velocidad conocidas. Puede distinguir las rutas estimadas por la línea negra detrás de la aeronave”, indicó.

Temas relacionados:

Vladimir Padrino

Venezuela

Nicolás Maduro

Plataforma

Aeronave

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Guerra en Sudán - AFP
Sanciones

Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Inteligencia Artificial

La razón por la que Alto Comisionado de la ONU calificó de "monstruo de Frankenstein" a la IA

Jugadores de Godoy Cruz | Foto: AFP
Fútbol argentino

El desconsolador llanto de los jugadores e hinchada de Godoy Cruz tras descender a la Segunda División del fútbol argentino

Guerra en Sudán - AFP
Sanciones

Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Trump autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Así bailó Trump durante el sorteo del Mundial 2026 la canción que se convirtió en su himno de campaña a la presidencia de EE. UU.

Nicolás Maduro anunció que celebrará su cumpleaños en el estadio Monumental - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Nicolás Maduro anunció que celebrará su cumpleaños en el estadio Monumental: "Lo vamos a llenar mucho más que Karol G"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre