Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

En las últimas horas ha circulado una fotografía de la cabeza militar del régimen venezolano Vladimir Padrino durante una reunión del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI) en la que se ve la plataforma Flightradar24, especializada en el monitoreo de aeronaves en tiempo real.

Además de los miles de vuelos comerciales que se realizan alrededor del mundo, en medio del poderoso despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el aplicativo ha ganado popularidad al permitir el seguimiento en vivo de varios de los vuelos de aviones de combate de este país muy cerca de las costas venezolanas.

Pues Flightradar24 no perdió la oportunidad y compartió la imagen de Padrino y envió un mensaje al régimen de Nicolás Maduro: “Hola Vladimir Padrino. Si necesita mejorar la cobertura de Flightradar24 en Venezuela, no dude en solicitar receptores gratuitos en https://www.flightradar24.com/apply-for-receiver”, indicaron.

La imagen también ha generado múltiples comentarios que cuestionan las capacidades militares del régimen venezolano al utilizar con fines de defensa una plataforma enfocada en el seguimiento de vuelos civiles en medio de la fuerte presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Nicolás Maduro.

Precisamente, todo esto sucede cuando en las últimas horas, una fotografía de esta plataforma generó revuelo al mostrar que al menos un avión de Estados Unidos, un F-18 identificado como Rhino51, supuestamente había incursionado en territorio venezolano.

El interés que despertó la imagen llevó a la plataforma Flightradar24 a explicar cómo se realizan este tipo de seguimientos cuando se trata de aeronaves que apagan sus transpondedores.

En su explicación, la plataforma utilizó el caso del avión identificado como Rhino61, otro F-18 que este viernes realizó ejercicios cerca de Venezuela.

De acuerdo con Flightradar24, el avión “se rastreó mediante Multilateración (MLAT), que usamos para aeronaves que transmiten únicamente datos en Modo S a través de su transpondedor y no datos ADS-B más completos”.

La popular app explicó que “MLAT utiliza la diferencia horaria entre la llegada de la señal de una aeronave y la posición conocida de nuestros receptores para calcular la posición de la aeronave, lo que requiere que la señal de la aeronave llegue al menos a tres receptores Flightradar24”.

Asimismo, reconoció que “MLAT, especialmente sobre agua, donde la ubicación del receptor puede no ser la óptima, puede resultar en un seguimiento menos preciso”.

Entre tanto, Flightradar24 explicó que en los casos en que se pierde la señal de los aviones, algo común en estos vuelos militares, la plataforma “estima la posición de un vuelo sin ruta registrada (como RHINO61) durante un máximo de 10 minutos”.

“Esta estimación seguirá la última ruta y velocidad conocidas. Puede distinguir las rutas estimadas por la línea negra detrás de la aeronave”, indicó.