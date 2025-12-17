Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Un tenso debate se vivió en el Congreso de Estados Unidos sobre la política de la Administración del presidente Donald Trump hacia Venezuela, y que terminó con el rechazo de dos resoluciones lideradas por demócratas que buscaban limitar la autoridad presidencial para atacar embarcaciones vinculadas al narcotráfico frente a las costas venezolanas.

La sesión se extendió por varias horas antes de la votación que, finalmente, rechazó ambas iniciativas, permitiendo que el despliegue militar contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro, continúe en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

En el hemiciclo, representantes del Partido Republicano del presidente Trump, como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, defendieron los planes de la Casa Blanca.

"Estos carteles son responsables de la pérdida de vidas de más estadounidenses que ISIS y Al-Qaeda combinados (...) Hablaban de presionar a Maduro, el presidente Maduro. Maduro no es un presidente, es la cabeza de un narco cartel que ha tomado por fuerza y por terror un gran país", afirmó Díaz-Balart.

Por su parte, Giménez señaló que "casi 400.000 estadounidenses han muerto de sobredosis alimentados por organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo el régimen de Venezuela y carteles violentos".

Del lado del Partido Demócrata, el congresista Gregory Meeks criticó al presidente Trump señalando: "Usted no lanza una estrategia antinarcótico seria imponiendo la pena de muerte para quienes están en la base del comercio de drogas, mientras deja libres a quienes están en la cima".

El congresista republicano Brian Mast expuso en el debate una fotografía de Meeks con Maduro: "Esta es la mano de Nicolás Maduro, ahí mismo, para que la vean. Este es el parlamentario Meeks", dijo al exponer el aparente vínculo del congresista con el cabecilla del régimen.

El debate continuó con otros legisladores demócratas, quienes tomaron la palabra tras dicho tenso momento.

Ante los micrófonos de NTN24, la congresista republicana Maria Elvira Salazar defendió el despliegue y señaló que “los demócratas tienen su propia agenda y no se dan cuenta que Nicolás Maduro es malo para todos”.

"En el momento en que Nicolás Maduro salga de Venezuela se va a acabar el cáncer, no solamente de narcotráfico sino también el cáncer de la falta de democracia, porque eso va a afectar a Cuba, a Nicaragua", dijo.