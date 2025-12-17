NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Anitta

“Ahora ella parece IA”: las redes sociales enloquecen con el nuevo cambio de imagen de la cantante Anitta

diciembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Anitta | Foto: EFE
La cantante de ‘Downtown’ es conocida por hacerse retoques estéticos de los cuales ella ha bromeado en el pasado.

La cantante brasileña Anitta ha causado revuelo en redes sociales tras publicar una fotografía en la que luce totalmente irreconocible.

La intérprete de ‘Envolver’ publicó unas fotografías en las que está mostrando su rostro, pero su cara no luce como la que tenía hace unos meses.

La artista se habría realizado una cirugía plástica en su nariz y otras zonas de su rostro.

Cuando las imágenes empezaron a circular por internet, muchos pensaron que se trataba de un trabajo hecho con inteligencia artificial.

Pero una vez se demostró que fue la misma artista quien subió las fotos de su evidente cambio, los internautas han comentado que tal vez se esté pasando un poco con el tema del retoque estético.

Una usuaria comentó: “vivo con el miedo de ir por la calle, encontrarme con Anitta y no reconocerla porque tiene cara nueva”.

“Tuve que verificar el usuario porque se ve muy diferente”, “Es completamente otra persona”, “No la reconocí”, “Ahora ella parece IA”, “Qué triste despersonalizarse así”, son algunos de los comentarios de otros internautas.

Sin embargo, la cantante de ‘Downtown’ es conocida por hacerse retoques estéticos de los cuales ella ha bromeado en el pasado.

En julio de este año, la brasileña sorprendió a todos con un drástico cambio de imagen en la que sus facciones se ven distintas a como lucían a inicios de año.

En 2024, la artista explicó que se siente feliz con las cirugías que se ha hecho a lo largo de los años para verse “diferente”.

En entrevista con La Resistencia por Movistar Plus+ dijo: “yo amo ser plástica, lo amo, lo amo, lo amo. Sí hice cirugías, incontables”.

“Mi cara, todo, todo, es un Frankenstein, todo es mentira. Lo que pasa es que no tenía la nariz así, no tenía mentón yo era la experta en Photoshop”, añadió.

En 2022, en una entrevista con Juanpis González bromeó un poco sobre todas las cirugías plásticas que se ha hecho. En ese entonces dijo entre risas: “yo nací pobre y fea”.

