"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Este 16 de diciembre, el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, sufrió una brutal destrucción perpetrada por terroristas de las autodenominadas disidencias de las FARC.

Unos 16 policías atrincherados enfrentaron más de siete horas el despiadado asalto de al menos 100 criminales de las disidencias al mando del cabecilla alias ‘Iván Mordisco’.

Ocho policías resultaron heridos y seis criminales fueron abatidos. Hubo demoras en la llegada de los refuerzos de Policía y Ejército. Las autoridades locales en Cauca denunciaron que los apoyos llegaron cinco horas y media después de iniciado el ataque terrorista.

VEA TAMBIÉN "Nos vuelve a traer recuerdos de finales de la década de los noventa": coronel retirado del Ejército sobre ataque de las disidencias de las FARC a municipio en Colombia o

Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, y Óscar Rodrigo Campo, representante a la Cámara del Partido Cambio Radical y exgobernador del departamento del Cauca de entre los años 2016 y 2019, analizaron la crítica situación de orden público en el Cauca en La Noche de NTN24.

“Es una fuerza pública que reconozco su valentía, pero que la pusieron a pagar la cuenta de cobro de los primeros años de una Paz Total que involucró unos ceses al fuego, que involucró a unos gestores de paz que sacaron de la cárcel para que siguieran delinquiendo, que bajó la moral de la fuerza pública y hoy vemos cómo no es posible tener control territorial, cómo se va perdiendo el pulso en las principales vías del departamento”, señaló Campo.

A su vez, indicó que en el Cauca hay “desgobierno” y que está a la “deriva”. “El Cauca no puede conciliar un estado de derecho porque sencillamente no hay un gobierno que haga valer el estado de derecho en este departamento y de verdad lo único que estamos nosotros pidiendo es que haya un cambio en un gobierno que no entendió que este departamento era muy sensible a la violencia, que se le olvidó que había que sustituir las economías ilegales y que se quedó sólo haciendo anuncios”, subrayó el congresista.

Por su parte, el teniente coronel Villamarín, aseguró que “el problema del Cauca, como el de toda Colombia, es que las instituciones sin excepción no han cumplido con su deber”. “El señor Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia, pero el Congreso de la República ha sido inferior, indiferente, ineficiente e incapaz de meterlo en cintura”, expresó.

“Le quedó grande al Estado como Estado, a todas las instituciones. Se le salió de las manos al Congreso de la República”, subrayó.

VEA TAMBIÉN Terror en el Cauca por ataques de guerrilleros de disidencias de las Farc: policías resistieron 8 horas de atentados y pobladores fueron desplazados o

El exgobernador reiteró que “lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total, que no logró desmovilizar a nadie, pero sí logró fortalecer a unos grupos de servicios de las economías ilegales que hoy manejan las principales vías, que hoy controlan la sociedad y varios corregimientos”.