Sábado, 06 de septiembre de 2025
UNICEF

Cambio climático amenaza el futuro de 5.9 millones de niños en América Latina

septiembre 6, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un nuevo estudio de UNICEF y CEPAL advierte que, si no se actúa con urgencia frente al calentamiento global, millones de menores podrían caer en situación de pobreza para el año 2030. Las organizaciones llaman a reforzar la acción climática con enfoque en la infancia.

Los efectos del cambio climático podrían empujar a más de 5.9 millones de niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe a vivir en condiciones de pobreza en los próximos cinco años. Así lo revela un informe conjunto de UNICEF y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual alerta que esta cifra podría triplicarse si los gobiernos no cumplen sus compromisos para reducir emisiones contaminantes y no destinan financiamiento adecuado a servicios esenciales para la niñez.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, Reis López Rello, asesor regional de clima de UNICEF para América Latina y el Caribe, advirtió que la infancia es uno de los grupos más vulnerables ante la crisis climática. “Los niños, niñas y adolescentes están en pleno desarrollo físico y cognitivo, y dependen completamente de servicios como salud, nutrición, agua potable y educación, todos ellos seriamente amenazados por los impactos del clima”, señaló.

o

El informe plantea distintos escenarios y concluye que la falta de acción climática podría llevar a casi 20 millones de menores a vivir bajo la línea de pobreza. En cambio, una respuesta coordinada, con políticas públicas eficaces y mayor financiamiento para servicios resilientes, podría mitigar significativamente este riesgo.

Actualmente, solo el 4% del financiamiento climático multilateral en América Latina y el Caribe se dirige directamente a la infancia. López Rello considera alarmante esta cifra y recalcó la necesidad de redirigir recursos hacia sectores claves como salud, educación, nutrición, agua y saneamiento, esenciales para el desarrollo infantil y la adaptación al cambio climático.

Además, destacó la urgencia de integrar criterios de sensibilidad climática en los programas sociales dirigidos a la niñez y de fortalecer la infraestructura pública para que sean más resilientes ante fenómenos como huracanes, lluvias extremas o sequías.

Finalmente, el asesor regional de UNICEF hizo un llamado a los gobiernos para dar protagonismo a la infancia y juventud en la agenda climática, fomentando su participación activa en los procesos de gobernanza ambiental. “Ellos no solo son los más afectados, también quieren liderar el cambio. Darles herramientas desde la educación es clave para construir un futuro más justo y sostenible”, concluyó.

