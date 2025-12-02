NTN24
Cúcuta Deportivo regresa a la A
En el 2026, la liga colombiana tendrá un nuevo inquilino: el Cúcuta Deportivo ascendió a la primera división

Por: Natalya Baquero González
El conjunto ‘Motilón’ y Jaguares de Córdoba son los equipos ascendidos a la primera categoría del fútbol colombiano para 2026.

En un agónico encuentro en el estadio General Santander, el Deportivo Cúcuta venció al Real Cundinamarca desde la tanda de penales, donde el conjunto nortesantandereano se impuso 3 goles a 2.

Con el resultado Cúcuta se proclamó campeón del Torneo BetPlay Clausura 2025 y de paso aseguró su ascenso a la primera división del fútbol colombiano para el próximo año, todo esto tras haber asegurado la segunda casilla de la tabla de reclasificación.

Los equipos se fueron a la definición desde el punto blanco del penal, luego de empatar en el global 2-2, una instancia que se pudo haber evitado durante el tiempo reglamentario, en el que hubo falta de efectividad de los jugadores del conjunto 'Motilón' para definir.

Al encuentro de vuelta, el Cúcuta llegaba con la desventaja, luego de haber caído por la mínima diferencia ante el Real Cundinamarca en el juego de ida. A pesar de eso, la escuadra nortesantandereana logró recomponer el resultado.

o

Los 'Motilones' aprovecharon su localía, tanto así que a los 12 minutos de la etapa inicial abrieron el marcador e igualaron la serie por medio de Lucas Ríos, quien cazó un pase en el área y lo mandó al fondo de la red, difícil de atajar para Kevin Cataño, que más adelante se convertiría en uno de los protagonistas del encuentro.

Cuando parecía que los ‘rojinegros’ se afianzaban en el juego, la escuadra cundinamarquesa aprovechó un error en la defensa del equipo local y descontó en el global por medio de Arney Rocha sobre los 44 de juego.

Pero las cosas en el segundo tiempo fueron a otro precio; los jugadores del Cúcuta, conscientes de que el marcador no los favorecía, salieron en busca del arco rival y a tan solo ocho minutos del tiempo reglamentario lo lograron.

Jhonatan Agudelo puso el 2-1. A partir de ese momento, el equipo 'Motilón' tuvo dos opciones desde el punto blanco del penal, pero una fue atajada por Kevin Cataño y la otra pegó en el travesaño.

Al final, el encuentro terminó en el global 2-2, lo cual llevó a su definición desde los doce pasos, donde el Cúcuta Deportivo se impuso 3 goles a 2 ante el Real Cundinamarca. El marcador les permitió asegurar su presencia en la primera división del futbol colombiano junto a Jaguares el próximo año, donde disputarán la Liga BetPlay.

De esta manera, el conjunto 'Motilón' regresa después de cinco años de ausencia a la primera A del balompié cafetero, el cual había dejado en el año 2020 luego de que la institución entrara en liquidación por falta de acreencias laborales y parafiscales, hecho que le impedía jugar en torneos oficiales de Colombia.

o

En 2022 reapareció en la segunda división del fútbol colombiano (Torneo de la B), esto luego de haber recuperado la ficha ante la Dimayor, y desde aquel entonces había luchado por regresar a la A y hoy, tres años después, logran el gran objetivo que llena de emoción a una de las hinchas más grandes del país.

