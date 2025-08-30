NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Género

Cambio Climático Con Rostro De Mujer: Una Crisis Ambiental Y De Justicia De Género

agosto 30, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El cambio climático no impacta a todas las personas por igual. Según onu mujeres, sus efectos agravan las desigualdades existentes y golpean con más fuerza a mujeres y niñas, especialmente en comunidades rurales e indígenas. En colombia, la ley 2462 de 2024 busca reconocer y proteger a quienes, pese a ser clave en la sostenibilidad del territorio, siguen excluidas de las decisiones ambientales.

El calentamiento global ya no es solo un fenómeno ambiental, también se ha convertido en una crisis de justicia social y de género. Onu mujeres alerta que las mujeres, en especial en contextos rurales, indígenas y empobrecidos, enfrentan riesgos desproporcionados frente a los efectos del cambio climático.

El informe indica que son quienes más dependen de los recursos naturales para subsistir, pero al mismo tiempo tienen menos acceso a tierras, educación, tecnología y financiamiento, lo que las deja en mayor situación de vulnerabilidad.

o

Colombia dio un paso significativo al aprobar la ley 2462 de 2024, una norma que reconoce los derechos y necesidades específicas de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Tras más de dos décadas sin una reforma en esta materia, la ley busca reducir brechas históricas, asegurar su participación en la toma de decisiones y promover su acceso a recursos clave para el desarrollo sostenible.

En entrevista con Clic Verde, la senadora Lorena Ríos, abogada especializada en derecho ambiental y promotora de la ley, aseguró que “las mujeres somos mayoría en muchas comunidades, y aun así somos las más excluidas, estamos liderando procesos de protección ambiental, agricultura sostenible y defensa del agua, pero sin tener una voz real en las decisiones que nos afectan”.

o

Según datos recientes de la iniciativa Spotlight, el aumento de la temperatura global también está vinculado al incremento de la violencia de género, durante olas de calor, los feminicidios en el contexto de pareja aumentan hasta en un 28 %.

“Muchas mujeres están atrapadas en ciclos de violencia, sin autonomía económica ni posibilidades de salir de esos entornos y aun así, son ellas las que se preocupan por conservar el agua, usar energías renovables, cuidar la tierra. Su rol es vital y debe ser reconocido y fortalecido”.

Otro de los grandes retos es la escasa representación de mujeres en la toma de decisiones climáticas, en contextos locales, como en juntas comunales o proyectos comunitarios, la brecha es aún más profunda.

“Durante las audiencias públicas que hicimos por todo el país, descubrimos que muchas mujeres no conocen sus derechos. Protegen el territorio con prácticas ancestrales sin saber que su conocimiento es valioso y que tienen derecho a decidir”, enfatiza Ríos.

La ley 2462 incluye medidas para garantizar el acceso de mujeres a tierras, formación técnica, tecnologías limpias, financiamiento rural, participación en consejos consultivos, emprendimientos sostenibles y protección frente a violencias estructurales.

Temas relacionados:

Género

Cambio Climático

Violencia contra la mujer

ONU

Colombia

Mujeres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay

EN VIVO Funeral de Miguel Uribe Turbay: Colombia dice adiós al senador y precandidato presidencial asesinado

Marco Rubio y el almirante de la Armada de EE. UU., Alvin Holsey - Foto por Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

El secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de EE. UU. donde se coordina el despliegue naval en el Caribe

Narcotráfico en Venezuela

En medio de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Guyana denuncia que toda la droga le entra por Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay

EN VIVO Funeral de Miguel Uribe Turbay: Colombia dice adiós al senador y precandidato presidencial asesinado

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz reveló cuál de sus excompañeros en el Liverpool lo aconsejó antes de su llegada al Bayern Múnich

Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

Marco Rubio y el almirante de la Armada de EE. UU., Alvin Holsey - Foto por Comando Sur de EE. UU.
Comando Sur

El secretario de Estado Marco Rubio visitó el Comando Sur de EE. UU. donde se coordina el despliegue naval en el Caribe

Narcotráfico en Venezuela

En medio de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Guyana denuncia que toda la droga le entra por Venezuela

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Tras enigmática muerte de su cuidador, la muñeca Annabelle ya tiene nuevo compañero; es un reconocido humorista

Messi y Camilo Vargas | Foto: EFE
Messi

Messi buscó a Camilo Vargas, portero de la Selección Colombia, para pedirle su camiseta al final de un tenso partido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano