Sábado, 23 de agosto de 2025
Plástico

"Nos están obligando a consumir plástico": Greenpeace alerta sobre el fracaso del tratado global

agosto 23, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En medio de una creciente alarma ambiental y sanitaria, las negociaciones internacionales para establecer el primer Tratado Global sobre Plásticos concluyeron su quinta ronda sin un acuerdo, dejando al mundo sin un marco vinculante para enfrentar una de las mayores crisis ecológicas del siglo XXI.

La contaminación plástica es una de las mayores amenazas ambientales actuales, sin embargo, después de dos años de negociaciones, los países reunidos en Ginebra no lograron alcanzar un acuerdo para establecer el primer tratado global que regule la producción, el uso y la disposición de plásticos.

Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, explicó que uno de los mayores obstáculos ha sido el consenso entre países, lo que permitió que un pequeño grupo de naciones productoras de petróleo dilatara las decisiones cruciales.

o

"La gran participación de lobistas de la industria petroquímica tuvo acceso a pasillos y negociaciones incluso más que la sociedad civil", señaló Caicedo. Para ella, el fracaso en las negociaciones se debe a una falta de liderazgo y a la resistencia de naciones productoras de plásticos como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, que no han querido comprometerse a reducir la producción de plásticos.

Caicedo recordó que, si no se aborda la producción, la crisis se incrementará: "La industria plástica genera más gases de efecto invernadero que la aviación y la navegación juntas, esto está contribuyendo al cambio climático y afectando nuestra biodiversidad".

o

Además, destacó la creciente amenaza de los microplásticos en los océanos, que ya afectan a más de 600 especies en Colombia. "El 80% del plástico que consumimos termina en los océanos, y a este ritmo, en pocos años habrá más microplásticos que peces en el mar", advirtió.

Tras el fracaso en Ginebra, el futuro del tratado queda en incertidumbre. Se espera una nueva ronda de negociaciones en 2026, pero muchos países ya piden cambiar el método de decisión por uno de votación, que impida nuevos bloqueos.

“Si no logramos el consenso, podríamos ver un tratado paralelo fuera de la ONU, pero es esencial que se avance para frenar esta crisis”, explicó Caicedo.

Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Serpiente hilo de Barbados - AFP
Animales

Así se ve la serpiente más pequeña del mundo comparada con una moneda: reapareció tras casi dos décadas sin saber nada de ella

Gustavo Petro y Miguel Uribe - EFE y AFP
Gustavo Petro

"Los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran, que salieran, los asesinos": Petro tras funeral y entierro de Miguel Uribe

Edwin Cardona, jugador de la selección Colombia, y 'Dibu' Martínez, arquero de la selección argentina en la Copa América 2021 - Foto: EFE
Selección Colombia

"No es la primera vez que falla penales importantes": reviven cobro que Cardona botó ante el ‘Dibu’ con la selección Colombia tras doble fallo en Copa Libertadores

Messi y Camilo Vargas | Foto: EFE
Messi

Messi buscó a Camilo Vargas, portero de la Selección Colombia, para pedirle su camiseta al final de un tenso partido

Deportaciones

Otro vuelo con más de 200 migrantes llegó a Venezuela

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea

Presos políticos

La jubilada Rusbelia Astudillo es desaparecida en Caracas: era vocera de las protestas de los pensionados

