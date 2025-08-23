"Nos están obligando a consumir plástico": Greenpeace alerta sobre el fracaso del tratado global

La contaminación plástica es una de las mayores amenazas ambientales actuales, sin embargo, después de dos años de negociaciones, los países reunidos en Ginebra no lograron alcanzar un acuerdo para establecer el primer tratado global que regule la producción, el uso y la disposición de plásticos.

Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, explicó que uno de los mayores obstáculos ha sido el consenso entre países, lo que permitió que un pequeño grupo de naciones productoras de petróleo dilatara las decisiones cruciales.

"La gran participación de lobistas de la industria petroquímica tuvo acceso a pasillos y negociaciones incluso más que la sociedad civil", señaló Caicedo. Para ella, el fracaso en las negociaciones se debe a una falta de liderazgo y a la resistencia de naciones productoras de plásticos como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, que no han querido comprometerse a reducir la producción de plásticos.

Caicedo recordó que, si no se aborda la producción, la crisis se incrementará: "La industria plástica genera más gases de efecto invernadero que la aviación y la navegación juntas, esto está contribuyendo al cambio climático y afectando nuestra biodiversidad".

Además, destacó la creciente amenaza de los microplásticos en los océanos, que ya afectan a más de 600 especies en Colombia. "El 80% del plástico que consumimos termina en los océanos, y a este ritmo, en pocos años habrá más microplásticos que peces en el mar", advirtió.

Tras el fracaso en Ginebra, el futuro del tratado queda en incertidumbre. Se espera una nueva ronda de negociaciones en 2026, pero muchos países ya piden cambiar el método de decisión por uno de votación, que impida nuevos bloqueos.

“Si no logramos el consenso, podríamos ver un tratado paralelo fuera de la ONU, pero es esencial que se avance para frenar esta crisis”, explicó Caicedo.