Sábado, 23 de agosto de 2025
Innovación colombiana en el reciclaje de baterías para la transición energética

agosto 23, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En el camino hacia un futuro sostenible, Colombia ha emergido como un referente en innovación ambiental con la creación de Altero, una startup que recicla y transforma baterías usadas en minerales clave para la transición energética.

Fundada por Andrea Alzate, doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia, la empresa "Altero" se dedica a recuperar litio, cobalto y níquel de manera 100% verde, utilizando tecnologías sostenibles.

Con una sólida formación en ciencia aplicada a la sostenibilidad y experiencia en instituciones internacionales como la University of British Columbia, Andrea Alzate ha dirigido su conocimiento para desarrollar soluciones innovadoras que resuelvan uno de los mayores retos ambientales actuales: la gestión de residuos electrónicos.

o

Altero ha logrado procesar hasta el 25% de las baterías desechadas en Colombia, un avance significativo que podría alcanzar el 40% para finales de 2025, según las proyecciones de la empresa.

En el 2023, la startup recicló 150 toneladas de baterías, evitando la emisión de 6.500 toneladas de CO2 a la atmósfera, un impacto positivo crucial para la lucha contra el cambio climático. Para 2026, se espera que la compañía logre evitar más de 17.000 toneladas de emisiones nocivas, ampliando así su contribución al cuidado del medio ambiente.

Este tipo de iniciativas no solo beneficia al ecosistema, sino que también posiciona a Colombia como un actor clave en la transición hacia una economía circular y más sostenible.

