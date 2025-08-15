Canal del régimen venezolano tomó la cuenta informativa digital del periodista independiente Román Camacho

Monitores como VE Sin Filtro y Cazadores de Fake News alertaron que el canal de Telegram del periodista de sucesos Román Camacho, fue transferido al medio del régimen Venezuela News.

Desde este jueves, el canal perdió al menos 10.000 suscriptores. Aunque se desconoce si el perfil fue cedido por el propio periodista, este jueves, sin dar ningún detalle al respecto, Camacho compartió el enlace de un nuevo canal difusor con el mismo nombre.

"Desconocemos si la cuenta personal de telegram rcamachoVzla está siendo manejada por el periodista o por Venezuela News. Es la cuenta que verían los usuarios si tienen registrado su número de teléfono.

Verificamos de múltiples formas que el canal de @Telegram venezuelanews25 era sucesosrcamachovzla: Cambiaron nombre e icono y vaciaron historial para usarlo como Venezuela News el 12 de agosto".

En marzo de 2025, Camacho fue detenido en la sede del del CICPC en el municipio El Hatillo, tras un poco más de 48 horas, fue presentado a audiencia en los tribunales y excarcelado con medidas cautelares.

El periodista publicó en sus redes un mensaje de agradecimiento a las demostraciones de solidaridad y advirtió que no puede hablar de su propio caso.