Colombia estaría cerca de confirmar amistoso con selección campeona para preparar el Mundial de 2026 tras conocer el sorteo

La selección Colombia conoció este viernes los tres rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Tricolor compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador de la llave de repechaje entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

En ese sentido, los cafeteros ya piensan en sus rivales de cara a preparar la cita orbital en las dos fechas FIFA agendadas para marzo e inicios de junio.

Semanas atrás se habló de la posibilidad de que la selección Colombia dispute un partido amistoso ante Francia, no obstante, se esperaba confirmar los rivales de ambas selecciones en el Mundial.

De esa manera, con el sorteo definido y la certeza de que dichas selecciones no se enfrentarán, al menos en la fase de grupos, el encuentro ante la selección francesa, campeona del mundo en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022, podría definirse próximamente.

Según reveló el diario deportivo francés L'Équipe, los europeos tendrían como plan viajar a Estados Unidos en marzo para disputar dos encuentros amistosos en la doble fecha de la FIFA de marzo.

Uno de los rivales principales que estarían tratando de concretar Les Blues sería Colombia, que también estaría interesada en enfrentar a un rival de peso, parecido a Portugal, para preparar la cita orbital del próximo año.

A su vez, Colombia tenía en mente medirse a Croacia el próximo año, según declaró el mismo entrenador de la selección europea, no obstante, dicho partido estaría en vilo debido a que este mismo enfrentamiento podría repetirse en la fase de 16avos de final de la Copa del Mundo dado que Croacia quedó en el grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.