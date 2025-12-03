NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Familia de colombiano muerto en aparente bombardeo en el Caribe denunció a Estados Unidos ante la CIDH

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Narcolancha | Foto: AFP
La denuncia señala que el hombre era un pescador que simplemente hacía su trabajo en mar abierto.

Se conoció que la familia de un ciudadano colombiano, quien aparentemente murió en un bombardeo en el Caribe, denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se trata de los familiares de Alejandro Carranza Medina, de 42 años, que llevaron el caso ante dicha instancia rechazando las afirmaciones de Washington de que había drogas en su barco bombardeado el 15 de septiembre en el marco del despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico.

La familia asegura en su denuncia que el hombre era un pescador que simplemente hacía su trabajo en mar abierto. "Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como la de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos los que estaban en esas embarcaciones", se lee en el texto.

Desde hace varias semanas, la Administración del presidente republicano Donald Trump adelanta operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental, las cuales han matado a más de 80 personas señaladas por Estados Unidos como traficantes de drogas.

Gobiernos como el de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, así como familiares de las víctimas, incitan en que algunos de los muertos en aguas internacionales eran pescadores. Además, grupos de derechos humanos argumentan que los ataques son ilegales, incluso si se tratara de narcotraficantes.

El recurso legal ante la CIDH señala que el secretario de Guerra Hegseth dio las órdenes "a pesar del hecho de que no conocía la identidad de aquellos que estaban siendo blanco de estos bombardeos y ejecuciones extrajudiciales" que fueron, según el texto, "ratificadas" por el presidente estadounidense Trump.

Durante una entrevista con la agencia de noticias AFP, la viuda de Carranza, Katerine Hernández, aseguró que su esposo era un "buen hombre" y que "no tenía vínculos con el narcotráfico y su actividad diaria era la pesca".

El presidente Petro, que discrepa con su homólogo estadounidense y tacha los ataques de "ejecuciones extrajudiciales", prometió ayudar a la familia de Carranza en su búsqueda de justicia.

