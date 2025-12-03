Falcao García respalda a sus compatriotas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero pese al bajo rendimiento en esta temporada con River Plate

El experimentado futbolista colombiano Radamel Falcao García salió en defensa de sus compatriotas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, jugadores que han sido cuestionados por su bajo rendimiento con River Plate, escuadra que este año quedó eliminada de todas las competencias, tanto del rentado local (Liga y Copa Argentina) como de la Copa Libertadores.

Frente a las críticas que han surgido en torno a los futbolistas colombianos, ‘El Tigre' en su declaración a TYC Sports de Argentina dejó ver que espera que sus connacionales puedan mejorar y dar lo mejor de sí al conjunto de la ‘Banda Cruzada’.

"Kevin es un jugador con muchísimo talento; ha sido su primera temporada en el fútbol argentino. Es un fútbol muy exigente, competitivo. Esperemos que le pueda dar todo lo que él tiene a River, que es un chico con unas características muy buenas que se asemejan a lo que es el mundo River”, expresó Falcao respecto al joven centrocampista.

Respecto a Quintero, Radamel destacó su talento y de paso deseó que la próxima temporada retome su ritmo futbolístico para que le brinde alegrías a la afición del conjunto millonario.

“Juanfer... es magia pura, esperemos que estén bien para el próximo año y le sigan dando alegrías a los hinchas", manifestó ‘El Tigre’ al medio antes mencionado.

Pero eso no fue todo; el futbolista, quien en este momento se encuentra en Washington, donde se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, también se refirió al rendimiento que ha tenido la ‘Tricolor’ durante los últimos años.

"Colombia ha crecido muchísimo en los últimos años. Quizás no se nos dio en la última Copa América; creo que está compitiendo bien y hay que seguir intentando”, dijo Radamel Falcao García.

Asimismo, ‘El Tigre', quien desde hace seis meses no ve actividad futbolística, tras su paso por Millonarios, pero tampoco ha hecho oficial su retiro del balompié, no descartó volver a jugar con River la próxima temporada. Una escuadra que le trae gratos recuerdos, pues allí terminó de formarse como futbolista y debutó como futbolista profesional.

"Vamos a ver (...) Yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero", sentenció.