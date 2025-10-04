Canciller de Colombia le dio ultimátum a Israel de 72 horas para liberar a las compatriotas retenidas o sino expulsarán a la delegación consular

En entrevista con NTN24 desde España, la canciller colombiana Rosa Villavicencio lanzó una nueva amenaza del gobierno de Gustavo Petro sobre Israel: Si no entregan en 72 horas a las colombianas interceptadas en la flotilla, será expulsada de Bogotá la delegación consular israelí.

“Hemos hablado con el cónsul de Israel en Bogotá y le hemos manifestado que esperamos las 72 horas en las que se comprometieron para la liberación de las dos colombianas, si esto no se cumple, ellos se van, esa es nuestra comunicación. Entendemos que ellas han firmado una documentación para quedar en libertad en este plazo”, aseveró.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo el tono implacable de su gobierno frente a Israel, pero se abstuvo de hacerle exigencias a la Corte Penal Internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, aseguró que están en negociaciones para la liberación de los colombianos en Venezuela.

“Estamos también trabajando para que puedan ser liberadas estas personas que están detenidas en Venezuela, tuvimos una reunión con los familiares de los presos y nos comprometimos hacer todas las acciones que en derecho internacional humanitario se puedan para que tengan un debido proceso”, apuntó.

La ministra anunció que el gobierno de Petro está adelantando gestiones diplomáticas para lograr la liberación de los colombianos detenidos de manera arbitraria en Venezuela y que espera resultados este mes.