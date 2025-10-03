NTN24
Israel - Hamás

Israel asegura que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás a propuesta de paz de Trump

octubre 3, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
"A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación”, indicó la oficina del primer ministro israelí.

Israel anunció en la noche del viernes que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamás, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump.

"A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes", indicó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu en un comunicado.

"Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump", añadió.

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que el general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor, mantuvo una reunión con altos mandos militares para evaluar la situación.

En dicha reunión, el mismo Zamir instruyó a las FDI “la implementación de la primera etapa de los planes de Trump para liberar a los rehenes”.

A su vez, se especula que en medio de los avances de las negociaciones con Hamás, los ataques en la Franja de Gaza cesaron, aunque se advirtió que la seguridad de las fuerzas “es de suma importancia y todas las capacidades de las FDI se asignarán al Comando Sur para defender nuestras fuerzas".

Cabe resaltar que este viernes Hamás aseguró que acepta liberar a todos los rehenes israelíes según el plan del presidente Trump para Gaza.

Hamás acepta "la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como los restos de los fallecidos, de conformidad con la fórmula de intercambio establecida en la propuesta del presidente Trump, siempre que se garanticen las condiciones de campo adecuadas para el proceso de intercambio". Además, acepta "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino".

No obstante, Hamás dejó entrever que no todos los 20 puntos propuestos por Trump van a ser aceptados. "En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles", indicó.

