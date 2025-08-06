NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia explica situación de abogada venezolana que pidió asilo en la embajada en Caracas tras cuestionar al CNE: "Incumplió las condiciones pactadas"

agosto 6, 2025
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Embajada de Colombia en Caracas y María Alejandra Díaz, abogada asilada en Embajada de Colombia en Caracas - Fotos: EFE
La Cancillería de Colombia otorgó asilo a la abogada María Alejandra Díaz en su embajada en Caracas enero pasado.

La Cancillería de Colombia explicó este miércoles la situación de la abogada María Alejandra Díaz, quien fue representante de Venezuela ante Corte Interamericana de Derechos Humanos y quien ha venido sufriendo persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro por cuestionar los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024 sin que el Consejo Nacional Electoral presentara las actas.

“La Cancillería informa que el 11 de enero del 2025, el Gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano”, comenzó diciendo la Cancillería a través de un comunicado divulgado horas después de que Díaz Marín hiciera público su estado de asilo y pidiera un salvoconducto al régimen para salir del país.

El cuerpo diplomático colombiano informó, además, que solicitó el salvoconducto para la abogada constitucionalista, pero el régimen negó dicho pedido alegando que Díaz Marín no lo requiere dado que no tiene orden de captura en su contra.

“Colombia solicitó que pudiese ser concedido el respectivo salvoconducto que permitiera a la señora Díaz Marín desplazarse desde la Residencia Oficial hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, así como recibir las facilidades correspondientes para abordar un vuelo hacia territorio colombiano”, precisó.

El Gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto”, informó la Cancillería colombiana.

A su vez, el gobierno colombiano aseguró que tras sus declaraciones este martes en redes sociales “incumplió las condiciones pactadas al momento del asilo”.

La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático”, indicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la abogada podrá continuar resguardada en la sede diplomática en Caracas.

“Desde su llegada a la Residencia Oficial, la Misión Diplomática de Colombia en Caracas le ha otorgado, y seguirá otorgando, la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia”, expresó.

Esto dijo María Díaz a través de sus redes sociales

Cabe recordar que Díaz en el pasado fue parte del equipo de juristas del régimen venezolano y pidió que "en virtud de los convenios internacionales que rigen la materia del asilo y del convenio firmado a propósito de la creación de la zona binacional entre ambos países, y como muestra de una paz duradera que empieza por el respeto a las leyes internacionales, se le dé celeridad a la solución definitiva" de su caso.

"He cumplido cabalmente con mi palabra hasta el día de hoy, pues las condiciones han cambiado, a partir de la publicación del informe de la ONU sobre el patrón de persecución contra mi persona que pudo detectarse", señaló.

Consideró también que corre peligro si sale de la sede diplomática sin debida protección, por lo que pidió a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a interceder ante "Gobiernos represivos".

Sobre Díaz pesa una multa impuesta por la Sala Constitucional del TSJ y un procedimiento disciplinario por parte del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados.

"Se suspendió temporalmente del ejercicio profesional" a la abogada, "dados los graves señalamientos advertidos en la presente acción de amparo constitucional, los cuales cuestionan e irrespetan la potestad que ostenta la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y además pretenden generar zozobra y conmoción en la población", según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

