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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia suspendió la expedición de pasaportes por una falla: esto dijo la entidad

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevo pasaporte de Colombia - Foto: EFE
Nuevo pasaporte de Colombia - Foto: EFE
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones de Colombia dio detalles de la situación.

La Cancillería de Colombia anunció este miércoles la suspensión en la expedición de pasaportes pocos días después de que entró en vigencia un nuevo documento de viaje impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones de Colombia dio detalles de la situación y aclaró que la intermitencia será resuelta en las próximas horas.

Según detalló la Cancillería, la suspensión se originó luego de que se comprobaran fallas en la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano) a través de la cual se gestionan algunos trámites como apostillas y emisión de pasaportes.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”, indicó la entidad.

Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, agregó.

La Cancillería reiteró que su equipo trabaja “con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad”.

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Según se ha podido conocer, las fallas se han presentado en las sedes norte y centro de Bogotá y Cali para tramitar pasaportes, así como en algunos consulados en distintas partes del mundo.

Las personas que acudieron a las sedes diplomáticas se han visto afectadas por estas fallas y no han podido completar sus trámites.

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