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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Estados Unidos e Irán

"Irán debe estar de acuerdo en que nunca tendrá un arma nuclear": Donald Trump

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Trump señaló que el régimen iraní debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de manera total e inmediata “sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones”.

Tras cumplirse tres meses de la 'Operación Furia Épica' contra el régimen de Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que se prepara para tomar una “decisión final” sobre un posible acuerdo con la nación islámica.

Por medio de un mensaje publicado en su red social Truth Social; el mandatario norteamericano dio a conocer las condiciones que su administración pondrá a los ayatolás.

“Irán debe estar de acuerdo en que nunca tendrá un arma nuclear o una bomba”, dijo el mandatario norteamericano por medio de su red social Truth Social.

De igual manera, Trump señaló que el régimen iraní debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de manera total e inmediata “sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones”.

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También enfatizó que existen, si aún existen, “minas submarinas (bombas)”; Irán se debe encargar de complementar la eliminación inmediata y/o detonación de cualquier mina que quede”. Aunque considera que deben ser pocas debido al trabajo de las fuerzas militares de los Estados Unidos, las cuales destacaron han destacado un arduo trabajo en la “detonación” por medio de sus “potentes dragaminas submarinas”.

Asimismo, el presidente Donald Trump indicó que “el material enriquecido”, denominado en algunas oportunidades como “polvo nuclear”, el cual fue “enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas por el potente ataque de nuestro bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica”, para finalmente ser “destruido”.

Dejo claro que por el momento “no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso” y que “se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia”.

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"Me reuniré ahora en la Sala de Crisis para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", sentenció en su mensaje.

Este anuncio se da en momentos en los que ambas partes se lanzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la frágil tregua que está vigente desde el mes pasado.

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