Jueves, 30 de octubre de 2025
Movilidad Bogotá

Caos en la movilidad de Bogotá: estos son los puntos más afectados por manifestaciones de motociclistas que rechazan medidas de restricción en Halloween

octubre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Bloqueo de buses de TransMilenio en Bogotá - Foto NTN24/ Bogotanos celebran Halloween - Foto AFP
La Secretaría de Movilidad implementó unas medidas, para este fin de semana, que impedirán a los motociclistas realizar sus conocidas caravanas de Halloween.

Varios bloqueos y manifestaciones se presentaron este jueves en Bogotá debido a las interrupciones que varios motociclistas llevaron a cabo en algunas vías principales para mostrar su inconformidad con unas medidas anunciadas por la Secretaría de Movilidad el miércoles.

Movilidad Bogotá publicó en la noche del jueves un plan de medidas restrictivas para este fin de semana que afectan específicamente a este grupo de conductores.

La iniciativa tiene como objetivo ser una "medida preventiva contra la vida", teniendo en cuenta que, según cifras entregadas por la entidad del Gobierno, 16 personas han fallecido cada año durante los fines de semana de Halloween en los últimos tres años.

La noche del miércoles la Secretaría Movilidad explicó que dentro de sus medidas de restricción para Halloween se incluía que, desde el jueves 30 de octubre y hasta el 3 de noviembre, no se permitirá la circulación de motos con acompañantes y además habrá restricción total de ese medio de transporte en algunas zonas de la ciudad entre 8:00 p.m. y 5:00 a.m.

Los corredores con restricción nocturna para el fin de semana, que incluye lunes festivo, serán Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Primero de Mayo, Las Américas, Suba, Calle 26, Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Calle 13, Guayacanes, Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63 y Carrera 60.

Las medidas, cabe resaltar, coinciden con las conocidas caravanas de Halloween que realizan los motociclistas durante las fechas cercanas al 31 de octubre en la que, con disfraces, luces y otros elementos, celebran la festividad, pero en ocasiones generan bloqueos o accidentes por la irresponsabilidad de algunos usuarios.

Es por eso que los motociclistas decidieron, desde la mañana inmediatamente posterior al aviso sobre las restricciones, bloquear varios puntos estratégicos de la conexión vial en la capital con lo que afectaron principalmente las troncales de Transmilenio.

Aunque se registraron problemas de movilidad en sectores aledaños a Soacha, Engativá y en algunos sectores del norte y centro de de la ciudad, la localidad que se vio principalmente afectada fue Kennedy, pues el sistema masivo de transporte notificó de la ausencia de servicios en nueve estaciones.

Portal Américas, Biblioteca Tintal, Banderas, Mandalay, Américas Av. Boyacá, Marsella, Pradera, Distrito Grafiti y Puente Aranda fueron las estaciones, que según Transmilenio, estaban fuera de servicio hasta la primera hora del jueves.

Asimismo, el sistema implementó la alternativa de desviar algunas de sus rutas de buses 'alimentadores', que conectan las estaciones con los distintos paraderos de los barrios de la ciudad, con el fin de poder continuar ofreciendo el servicio.

"Agradecemos a los usuarios evitar despresurizar las puertas y caminar por los carriles exclusivos de TransMilenio, ya que esto dificulta la regulación del paso de los buses, además de poner en riesgo su integridad", solicitó la empresa en sus redes sociales.

Y es que en varias zonas de la Avenida de las Américas se vio a cientos de usuarios optando por bajarse de los buses, para lo que tuvieron que forzar las puertas, y algunos decidieron caminar por las troncales para buscar una alternativa que los llevara a sus destinos.

La Secretaría de Movilidad no se ha pronunciado sobre la manifestación de los motociclistas que representan al medio de transporte predominante en una ciudad con varias obras y problemas de tráfico en algunos puntos.

