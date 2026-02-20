Ricky Martin sorprende a una comerciante que colgó en su local un cartel en el que se lee que solo le daría bebida gratis a él y otros cuatro artistas: "Oh My God"

Durante las últimas horas, un video del cantante puertorriqueño Ricky Martin en un negocio de comida en Miami, Florida (Estados Unidos) ha sacado más de una sonrisa a los usuarios de redes sociales.

VEA TAMBIÉN ¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación o

En el clip se ve al intérprete de ‘Vive la vida loca’, llegar a un restaurante y sorprender a la dueña del establecimiento.

VEA TAMBIÉN Bad Bunny fue ahorcado por una fanática en medio de su concierto en Argentina o

El motivo: la comerciante escribió en un tablero acrílico colgado en el lugar que “solo le daría bebida gratis” a cinco artistas, entre ellos Ricky Martin, si llegaran a visitar ese local.

Al parecer, alguien le comentó a Ricky sobre la situación, quien, al pasar por el lugar, no dudó en entrar al restaurante y “reclamar” su bebida.

En las imágenes se ve a Ricky Martin entrar al sitio mientras se graba con su celular y señalando el tablero, a lo que la comerciante, que se encontraba en plena labor lo vio de lejos y se quedó ‘perpleja’.

Luego, en el audiovisual se evidencia cómo la celebridad dice: “Qué casualidad, besos y abrazos, miren esto”, mientras la emprendedora responde: “oh, oh” (señal de que sucedió algo inesperado).

Posteriormente, la dueña del restaurante se llevó las manos a la boca y pronunció mientras veía al artista boricua: “Oh My God” (Ay dios mío).

Ricky Martin, ícono de la música a escala internacional, recientemente también fue noticia por su colaboración con Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado domingo 8 de febrero de 2026.

La participación de Ricky Martin fue una de las grandes sorpresas de la noche en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

VEA TAMBIÉN Pasmosa historia: niño de siete años sobrevive durante cinco días entre leones o

El cantante latinoamericano interpretó un fragmento de la canción "LO QUE LE PASÓ A HAWAii", un tema con una fuerte carga política y social sobre la gentrificación y el desplazamiento en Puerto Rico.