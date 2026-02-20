NTN24
Ricky Martin sorprende a una comerciante que colgó en su local un cartel en el que se lee que solo le daría bebida gratis a él y otros cuatro artistas: "Oh My God"

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante puertorriqueño Ricky Martin / Comerciante en Miami, EE. UU. - Fotos: X
En el clip se ve al intérprete de 'Vive la vida loca', llegar a un restaurante y dejar "perpleja" a la dueña.

Durante las últimas horas, un video del cantante puertorriqueño Ricky Martin en un negocio de comida en Miami, Florida (Estados Unidos) ha sacado más de una sonrisa a los usuarios de redes sociales.

En el clip se ve al intérprete de ‘Vive la vida loca’, llegar a un restaurante y sorprender a la dueña del establecimiento.

El motivo: la comerciante escribió en un tablero acrílico colgado en el lugar que “solo le daría bebida gratis” a cinco artistas, entre ellos Ricky Martin, si llegaran a visitar ese local.

Al parecer, alguien le comentó a Ricky sobre la situación, quien, al pasar por el lugar, no dudó en entrar al restaurante y “reclamar” su bebida.

En las imágenes se ve a Ricky Martin entrar al sitio mientras se graba con su celular y señalando el tablero, a lo que la comerciante, que se encontraba en plena labor lo vio de lejos y se quedó ‘perpleja’.

Luego, en el audiovisual se evidencia cómo la celebridad dice: “Qué casualidad, besos y abrazos, miren esto”, mientras la emprendedora responde: “oh, oh” (señal de que sucedió algo inesperado).

Posteriormente, la dueña del restaurante se llevó las manos a la boca y pronunció mientras veía al artista boricua: “Oh My God” (Ay dios mío).

Ricky Martin, ícono de la música a escala internacional, recientemente también fue noticia por su colaboración con Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado domingo 8 de febrero de 2026.

La participación de Ricky Martin fue una de las grandes sorpresas de la noche en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El cantante latinoamericano interpretó un fragmento de la canción "LO QUE LE PASÓ A HAWAii", un tema con una fuerte carga política y social sobre la gentrificación y el desplazamiento en Puerto Rico.

