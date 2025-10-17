NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Bogotá

Fuertes manifestaciones en Bogotá: Policías resultan heridos con flechas en medio de los disturbios

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Indígenas hieren a policías con flechas en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Indígenas hieren a policías con flechas en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
La movilización comenzó en la Universidad Nacional y se dirigía a la embajada de Estados Unidos, por lo que la fuerza pública intervino y enfrentó a los protestantes.

Este viernes se registró en Bogotá una manifestación indígena que inició desde la Universidad Nacional con rumbo hacia la embajada de Estados Unidos, la Fuerza Pública reaccionó y fueron atacados con flechas.

En videos que circulan por redes sociales se puede observar como cuatro miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) fueron lastimados con estas armas corto punzantes y son auxiliados en la calle por los gestores de convivencia.

La fuerza pública intervino para recuperar el orden la zona una vez la manifestación indígena llegó a inmediaciones de la embajada de Estados Unidos.

La movilidad se ha visto también afectada por los disturbios y el sistema principal de transporte de la capital, Transmilenio, ha tenido que cerrar las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo Cámara de Comercio debido a la contingencia.

o

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó a través de su cuenta de X por lo que está ocurriendo en Bogotá: “Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseveró que en la ciudad no habrá espacio para la violencia y dio orden a la fuerza pública de reestablecer el orden en la zona.

"Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos. A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la Avenida El Dorado. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoria del Pueblo y ONU", escribió.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó los ataques a los uniformados a través de sus redes sociales: "Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática".

Temas relacionados:

Bogotá

Manifestaciones

Embajada de Estados Unidos

Colombia

Indígenas

Policía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo son las operaciones que la CIA podría adelantar en Venezuela? "Se van a hacer con venezolanos"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Cabello - Con el Mazo Dando
Presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello cargó contra la Iglesia católica por pedir la liberación de los presos políticos

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ataque de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la destrucción de quinta lancha con drogas en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

Medallista olímpico venezolano criticó duramente a La Vinotinto tras su eliminación del Mundial 2026: "El día que estos jugadores sepan lo que es pasar roncha"

Davinson Sánchez, Marcus Rashford y Luis Suárez | Foto: AFP
Champions League

Con autogol Davinson Sánchez, golazo de Rashford y el debut del colombiano Luis Suárez: así cerró la primera jornada de la Champions League

Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero - Foto: AFP
Juan Fernando Quintero

Gustavo Costas extraña a Juan Fernando Quintero: el entrenador de Racing Club destaca el talento del colombiano

Cabello - Con el Mazo Dando
Presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello cargó contra la Iglesia católica por pedir la liberación de los presos políticos

El Payaso IT llegará a las plataformas streaming - Foto referencia: AFP
Streaming

El Payaso "IT" llegará a las plataformas streaming y ya se conoce la fecha de estreno de esta terrorífica historia

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda