Fuertes manifestaciones en Bogotá: Policías resultan heridos con flechas en medio de los disturbios

Este viernes se registró en Bogotá una manifestación indígena que inició desde la Universidad Nacional con rumbo hacia la embajada de Estados Unidos, la Fuerza Pública reaccionó y fueron atacados con flechas.

En videos que circulan por redes sociales se puede observar como cuatro miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) fueron lastimados con estas armas corto punzantes y son auxiliados en la calle por los gestores de convivencia.

La fuerza pública intervino para recuperar el orden la zona una vez la manifestación indígena llegó a inmediaciones de la embajada de Estados Unidos.

La movilidad se ha visto también afectada por los disturbios y el sistema principal de transporte de la capital, Transmilenio, ha tenido que cerrar las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo Cámara de Comercio debido a la contingencia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó a través de su cuenta de X por lo que está ocurriendo en Bogotá: “Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas. La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseveró que en la ciudad no habrá espacio para la violencia y dio orden a la fuerza pública de reestablecer el orden en la zona.

"Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos. A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la Avenida El Dorado. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoria del Pueblo y ONU", escribió.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, rechazó los ataques a los uniformados a través de sus redes sociales: "Lamentablemente, hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo no solo a quienes están adentro del edificio, sino también a los vecinos del barrio residencial en donde se ubica la representación diplomática".