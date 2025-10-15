NTN24
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

octubre 15, 2025
Por: Diana Pérez
No es la primera vez que esto sucede en España, ya que en Valencia se recomienda esperar una semana después de que haya pasado Halloween para la adopción de los felinos.

Muchos son los mitos que rodean a una de la celebraciones más famosas y esperadas en el mundo, el Halloween, que se festeja todos los años el 31 de octubre.

Entre sus tantos mitos existe la creencia de que durante el mes de octubre aumenta la adopción de gatos negros, los cuales serían usados para realizar rituales satánicos.

Es por esta razón que una ciudad en España ha prohibido la adopción de gatos negros en Halloween por su asociación con la mala suerte o vínculos con lo oculto.

Estos animales han sido estigmatizados por mucho tiempo como una especie que trae mala suerte si te encuentras con ellos o como una señal de algún vinculo con lo oscuro, oculto o siniestro.

Por ello la ciudad española de Terrassa anunció que en el mes de octubre y hasta el 10 de noviembre estará prohibida la adopción o acogida de estos felinos.

La prohibición es con el fin de evitar las “situaciones de riesgo” que pueden sufrir estos animales y que están derivadas “de supersticiones, ritos o usos irresponsables", según anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa.

La decisión de las autoridades de esta localidad próxima a Barcelona se tomó "con motivo de la llegada del periodo de Halloween", añadió el comunicado municipal.

"Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales", precisó el servicio municipal.

De acuerdo con lo explicado por el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, el ayuntamiento explicó que "no podía mirar hacia otro lado" ante un "tema tan tétrico".

En Terrassa hay unos 9.800 gatos, según las autoridades municipales.

Esta medida esta basada en los recurrentes avisos ante las entidades protectoras de animales que cada año, para esta festividad, reportan el aumento de la adopción de gatos negros.

No es la primera vez que esto sucede en España, ya que en Valencia se recomienda esperar una semana después de que haya pasado Halloween para la adopción de los felinos.

Las autoridades afirman que la medida no debería de ser un problema para aquellos interesados en adoptar a estos animales, quienes ahora tendrán que esperar unas semanas para poder hacerlo.

“Si son buenos adoptantes, no les importará esperar una semana más”, aseguran las autoridades en Valencia ante la medida.

