Caos en unidad residencial tras denuncia de abuso contra un menor de edad: la comunidad intentó linchar al sospechoso y terminó chocando con la policía

Momentos de tensión se vivieron en una unidad residencial al sur de Bogotá (Colombia) luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual a una menor de edad, la comunidad buscó justicia por mano propia y terminó enfrentándose a la policía.

Los hechos ocurrieron en el conjunto residencial Aurora, ubicado en la localidad de Usme, cuando la comunidad localizó al sospechoso del abuso, quien también es un menor de edad, e intentó lincharlo.

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La policía llegó al lugar de los hechos e irrumpió en el conjunto de viviendas para llevarse al sindicado, que se trata de un niño de 14 años, y a poner orden en el lugar, pero las cosas se salieron de control.

Fue necesario llamar más unidades policiales y a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y todo terminó en un enfrentamiento entre la comunidad y las autoridades.

Videos publicados en redes sociales dejan ver los momentos de tensión que se vivieron al sur de Bogotá y los intentos de poner orden terminaron con cuatro personas resultaron heridas, una de ellas fue atropellada por la patrulla.

De acuerdo con la versión de la policía, el menor de 14 años sindicado de abusar sexualmente de una niña de 10 años fue sacado del lugar y aunque se evitó que lo lincharan, si presenta heridas y contusiones producto de los golpes que recibió por parte de la comunidad.

Mediante un comunicado oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que se abrió una investigación disciplinaria con el fin de esclarecer lo ocurrido en el conjunto.