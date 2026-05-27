Presidente Petro denuncia suicidio de un migrante en centro de detención de ICE en Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el "suicidio" de un conciudadano el año pasado en uno de los centros de detención de migrantes del ICE en Estados Unidos.

Petro es uno de los mayores críticos de la política migratoria de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en una intensa persecución y redadas contra los migrantes para expulsarlos del país.

Más de cincuenta han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde que asumió Trump hacia finales de enero de 2025.

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Según los registros del ICE, Brayan Rayo Garzón murió el 8 de abril de 2025 en un centro de detención en Misuri. Ingresó allí a finales de marzo, cuando fue diagnosticado con ansiedad y dio positivo en covid.

"Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio", dijo en X Petro, quien se refirió al centro de detención como un "campo de concentración".

"La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta", agregó.

Según investigaciones periodísticas, los funcionarios migratorios aislaron a Rayo para evitar el contagio a otros reclusos y le negaron la llamada telefónica diaria a su madre.

En redes sociales circula una supuesta nota de Rayo, dirigida a los guardias: "Llevo 4 días sin poderme comunicar con mi madre y siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí".

A principios de 2025, Petro rechazó vuelos militares de Estados Unidos con deportados colombianos tras denunciar malos tratos. El incidente originó una crisis diplomática entre los aliados históricos que se resolvió tras una reunión en la Casa Blanca en febrero.

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Organizaciones humanitarias y migrantes han denunciado condiciones precarias de alimentación y de atención en salud durante el encierro en los centros del ICE. Varias personas se han suicidado bajo su custodia.

Sus agentes mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis en enero.

Más de la mitad de los cerca a 52 millones de migrantes que tiene Estados Unidos provienen de América Latina, según el Pew Research Center.