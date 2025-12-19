NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Trata de personas

Capturan a "Yaneidis": Engañaba a jovencitas en Margarita para prostituirlas en Trinidad

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Trata de personas - Foto de referencia: Canva
El tráfico de personas es un fenómeno que creció en Venezuela en las últimas dos décadas debido a la crisis económica del chavismo.

La policía científica detuvo en En Nueva Esparta a una mujer solicitada por trata de personas.

Funcionarios de la delegación municipal Punta de Piedras logran la detención de Yaneidys Alejandra Guaramato Moreno, de 31 años, en el sector El Yaque, municipio Díaz, estado Nueva Esparta.

o

Tras ser ubicada y verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que se encuentra requerida por el Tribunal 11° en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Los cargos son trata de personas en la modalidad de captación y facilitadora con fines de explotación sexual.

"Ahondando las pesquisas se conoció que la detenida, se encargaba de la captación de niñas y jóvenes, quienes eran trasladadas de manera irregular desde la ciudad de Caracas hasta el estado Sucre, para finalmente, ser enviadas de manera ilícita a la Isla de Trinidad y Tobago", dice la nota del CICPC.

Quedó a la orden del Ministerio Público.

