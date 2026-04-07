Casa Blanca asegura que Trump está "al corriente" de propuesta de Pakistán de prolongar el plazo al régimen de Irán dos semanas: "Habrá una respuesta"

El presidente Donald Trump está "al corriente" de una solicitud del primer ministro de Pakistán para una prórroga de dos semanas del plazo fijado por Estados Unidos para llevar a cabo ataques masivos contra Irán, informó la Casa Blanca este martes.

"Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado emitido horas antes de que venciera el plazo.

El primer ministro de Pakistán, mediador clave en la guerra de Oriente Medio, pidió al presidente Donald Trump que prorrogue dos semanas su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

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"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo", declaró Shehbaz Sharif en un mensaje publicado en la plataforma X.

"Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas", añadió.

El llamado se conoce pocas horas antes de que expire, a medianoche GMT, el ultimátum de Trump a Irán.

El mandatario endureció aún más el tono este martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En su declaración, Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, "durante un periodo de dos semanas como gesto de buena voluntad".