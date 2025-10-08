NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Casa Blanca pide a Petro que se retracte públicamente de su afirmación “infundada y reprochable” sobre una presunta narcolancha derribada en el Caribe

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Minutos después, el mandatario respondió a la publicación con una declaración en tono retador.

Este miércoles la Casa Blanca le solicitó al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente por sus recientes declaraciones sobre un ataque militar estadounidense en el Caribe.

Petro aseguró que hay indicios que muestran que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el mar Caribe era colombiana y "transportaba ciudadanos colombianos en su interior".

o

"Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo", dijo el mandatario en su cuenta de X.

Tras esto, un funcionario le aseguró a Noticias Caracol que espera que Petro se retracte por las declaraciones que señaló como "infundadas".

"Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprensible, para que podamos volver a un diálogo productivo orientado a construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia".

Minutos después, el mandatario respondió a la publicación del medio colombiano con una declaración en tono retador:

"Que la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada", dijo.

o

Trump, por su parte, hizo el domingo el anuncio durante la celebración del 250 aniversario de la marina de estadounidense en Virginia a cerca de que el ejército de su país dio de baja otra narcolancha en el mar Caribe.

"En las últimas semanas la Marina ha sido un apoyo en nuestra misión para explotar a los terroristas del cartel al infierno fuera del agua y sabes que ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno, estamos teniendo dificultades para encontrarlos y es una cosa bastante difícil la que estamos haciendo", contó el mandatario.

"Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y la destrucción de familias, si lo piensan de esa manera, lo que estamos haciendo en realidad es un acto de bondad e hicimos otro anoche", agregó, haciendo referencia a un ataque durante la noche del sábado.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Narcotráfico

Caribe

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Israel - Hamás

Trump confirma que Israel y Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz: "todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Régimen de Nicolas Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

"Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año, si termina el mes hay que darle mérito": Carlos Sánchez Berzain

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Más de Actualidad

Ver más
Músico y y productor cubano-estadounidense, Emilio Estefan | Foto: AFP
Migrantes cubanos

Emilio Estefan resalta la importancia de La Torre de la Libertad en Miami para los exiliados cubanos del régimen de Fidel Castro

Donald Trump | Foto EFE
Estados Unidos

Trump vuelve a desafiar al sistema judicial y menciona una medida extrema: la Ley de Insurrección si bloquean los despliegues militares en EE.UU.

Los misterios de Null Island | Foto Canva
Planeta Tierra

Null Island: el misterioso punto 0,0 en medio del Atlántico que aparece en todos los mapas, pero no existe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Músico y y productor cubano-estadounidense, Emilio Estefan | Foto: AFP
Migrantes cubanos

Emilio Estefan resalta la importancia de La Torre de la Libertad en Miami para los exiliados cubanos del régimen de Fidel Castro

Arsenal - AFP
Deportes

Exjugador del Arsenal falleció a los 21 años tras sufrir “una lesión cerebral grave” durante un partido

Donald Trump | Foto EFE
Estados Unidos

Trump vuelve a desafiar al sistema judicial y menciona una medida extrema: la Ley de Insurrección si bloquean los despliegues militares en EE.UU.

Los misterios de Null Island | Foto Canva
Planeta Tierra

Null Island: el misterioso punto 0,0 en medio del Atlántico que aparece en todos los mapas, pero no existe

Costa Rica - Canva
Caribe

Costa Rica lanzó nuevo sistema de escáneres con IA en sus puertos para enfrentar el narcotráfico: una millonaria donación de EE. UU. que lucha contra el problema en el Caribe

Shakira | Foto AFP News
Shakira

Los 10 mayores éxitos en inglés de Shakira en Spotify: cifras de reproducciones que rompen récords

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas regresó fuerte con un pase directo a la final del Mundial de Atletismo de Tokio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda