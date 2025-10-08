Casa Blanca pide a Petro que se retracte públicamente de su afirmación “infundada y reprochable” sobre una presunta narcolancha derribada en el Caribe

Este miércoles la Casa Blanca le solicitó al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente por sus recientes declaraciones sobre un ataque militar estadounidense en el Caribe.

Petro aseguró que hay indicios que muestran que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el mar Caribe era colombiana y "transportaba ciudadanos colombianos en su interior".

VEA TAMBIÉN Presidente Petro dice que hay indicios de que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana o

"Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo", dijo el mandatario en su cuenta de X.

Tras esto, un funcionario le aseguró a Noticias Caracol que espera que Petro se retracte por las declaraciones que señaló como "infundadas".

"Estados Unidos espera que el presidente Petro se retracte públicamente de su declaración infundada y reprensible, para que podamos volver a un diálogo productivo orientado a construir un futuro fuerte y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia".

Minutos después, el mandatario respondió a la publicación del medio colombiano con una declaración en tono retador:

"Que la Casa Blanca nos de la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada", dijo.

VEA TAMBIÉN Trump confirma que el ejército estadounidense atacó una sexta lancha en el mar Caribe o

Trump, por su parte, hizo el domingo el anuncio durante la celebración del 250 aniversario de la marina de estadounidense en Virginia a cerca de que el ejército de su país dio de baja otra narcolancha en el mar Caribe.

"En las últimas semanas la Marina ha sido un apoyo en nuestra misión para explotar a los terroristas del cartel al infierno fuera del agua y sabes que ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno, estamos teniendo dificultades para encontrarlos y es una cosa bastante difícil la que estamos haciendo", contó el mandatario.

"Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y la destrucción de familias, si lo piensan de esa manera, lo que estamos haciendo en realidad es un acto de bondad e hicimos otro anoche", agregó, haciendo referencia a un ataque durante la noche del sábado.