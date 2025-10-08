Presidente Petro dice que hay indicios de que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el Caribe era colombiana

El presidente de Colombia Gustavo Petro aseguró este miércoles que hay indicios que muestran que la última lancha bombardeada por Estados Unidos en el mar Caribe era colombiana y "transportaba ciudadanos colombianos en su interior".

El pronunciamiento de Petro se da tres días después de que el presidente Donald Trump confirmara que el ejército estadounidense atacó a una sexta lancha en el mar Caribe.

Con el despliegue militar ordenado por Trump para hacer frente a los carteles de la droga en la región, el mandatario colombiano considera que se ha "abierto un nuevo escenario de guerra" en el Caribe.

Asimismo, Petro afirmó que no se trataba de una lucha antidrogas, sino de una guerra por el petróleo, absteniéndose de reconocer, una vez más, la existencia del Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro, como organización terrorista designada por la Casa Blanca y defendiendo uno de los principales recursos naturales de Venezuela.

Petro hizo este nuevo señalamiento al citar en su cuenta oficial de la red social X un post subido el martes por el senador demócrata Adam Schiff en el que indica que iba a forzar este miércoles una votación para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses por parte de Trump en el Caribe.

"Mañana (miércoles), yo, junto con el senador Tim Kaine forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte del presidente Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el Mar Caribe. El Congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra", escribió Schiff.

En apoyo a lo expuesto por Schiff, Petro, que en las últimas semanas ha elevado la tensión de su Gobierno con el de Trump, aprobó el post y anticipó que también estaba haciendo lo posible por detener la que calificó como una "agresión contra toda América Latina y el Caribe".

"El senador Adam Shiff está en lo correcto. Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe", publicó Petro.

Trump, por su parte, hizo el domingo el anuncio durante la celebración del 250 aniversario de la marina de estadounidense en Virginia a cerca de que el ejército de su país dio de baja otra narcolancha en el mar Caribe.

"En las últimas semanas la Marina ha sido un apoyo en nuestra misión para explotar a los terroristas del cartel al infierno fuera del agua y sabes que ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno, estamos teniendo dificultades para encontrarlos y es una cosa bastante difícil la que estamos haciendo", contó el mandatario.

"Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y la destrucción de familias, si lo piensan de esa manera, lo que estamos haciendo en realidad es un acto de bondad e hicimos otro anoche", agregó, haciendo referencia a un ataque durante la noche del sábado.