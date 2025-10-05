Trump confirma que el ejército estadounidense atacó una sexta lancha en el mar Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante la celebración del 250 aniversario de la marina de estadounidense en Virginia, que el ejército del país dio de baja otra narcolancha en el mar Caribe, siendo la sexta desde que inició el despliegue.

“En las últimas semanas la Marina ha sido un apoyo en nuestra misión para explotar a los terroristas del cartel al infierno fuera del agua y sabes que ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno, estamos teniendo dificultades para encontrarlos y es una cosa bastante difícil la que estamos haciendo”, aseguró el mandatario.

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y la destrucción de familias, si lo piensan de esa manera, lo que estamos haciendo en realidad es un acto de bondad e hicimos otro anoche”, apuntó Trump.

El ataque ocurrió en la noche de este sábado y sería el sexto ataque a embarcaciones con droga desde que inició el despliegue en agosto pasado.