NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump confirma que el ejército estadounidense atacó una sexta lancha en el mar Caribe

octubre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El mandatario dio esta información en un discurso que dio en el aniversario de la marina de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante la celebración del 250 aniversario de la marina de estadounidense en Virginia, que el ejército del país dio de baja otra narcolancha en el mar Caribe, siendo la sexta desde que inició el despliegue.

o

“En las últimas semanas la Marina ha sido un apoyo en nuestra misión para explotar a los terroristas del cartel al infierno fuera del agua y sabes que ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno, estamos teniendo dificultades para encontrarlos y es una cosa bastante difícil la que estamos haciendo”, aseguró el mandatario.

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y la destrucción de familias, si lo piensan de esa manera, lo que estamos haciendo en realidad es un acto de bondad e hicimos otro anoche”, apuntó Trump.

El ataque ocurrió en la noche de este sábado y sería el sexto ataque a embarcaciones con droga desde que inició el despliegue en agosto pasado.

Temas relacionados:

Donald Trump

Mar

Caribe

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Trump confirma que el ejército estadounidense atacó una sexta lancha en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Condenaré a los líderes que, en lugar de condenar a los violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel": Netanyahu antes de viajar a la Asamblea General de la ONU

Lucha contra las drogas en Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Foto de referencia: EFE
Texas

Dos muertos por tiroteo en un centro de inmigración de Dallas, Texas; el atacante era un francotirador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ozzy Osbourne | Foto: EFE
Ozzy Osbourne

Esta es la fecha de estreno del documental póstumo de Ozzy Osbourne

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Condenaré a los líderes que, en lugar de condenar a los violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel": Netanyahu antes de viajar a la Asamblea General de la ONU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei

Donald Trump recibirá al presidente Javier Milei en la Casa Blanca días antes de las elecciones legislativas en Argentina

Lucha contra las drogas en Colombia - AFP
Lucha contra las drogas

Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Foto de referencia: EFE
Texas

Dos muertos por tiroteo en un centro de inmigración de Dallas, Texas; el atacante era un francotirador

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Las palabras de tranquilidad que le dio el nuevo entrenador de Club León a James Rodríguez: “le dije que va a disfrutar jugar fútbol”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (AFP)
Brasil

"Es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región": presidente de Brasil habla de despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda