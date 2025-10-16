NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Extorsión

Cayó en Colombia alias "Adriancito", líder de las extorsiones desde la cárcel de Cabimas y prófugo desde el 2016

octubre 16, 2025
Por: Maryorin Méndez
Adriancito lideró una fuga de la cárcel de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago.

El prontuario de Adrián José Rodríguez Gudiño, conocido en el mundo del crimen como "Adriancito" es de los más sangrientos en Venezuela, país del que logró evadirse en 2023.

Su fuga terminó tras una larga búsqueda de la Policía Nacional de Colombia, junto con la DEA y el grupo US Marshals en el municipio de La Ceja, Antioquia, donde se hacía pasar por comerciante de vehículos.

Allí, el peligroso delincuente fue ubicado bajo circular roja de INTERPOL por los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto.

'Adriancito' ejerció de manera sangrienta el control de todo el crimen ejecutado en Cabimas y Maracaibo, estado Zulia, de la mano del Tren de Aragua.

Estaba en la lista de los diez más buscados de Venezuela, país que emitió el alerta a Colombia para dar con su paradero.

Las investigaciones determinaron que Adriancito continuaba dirigiendo actividades criminales para el Tren de Aragua, especialmente secuestros, extorsiones y homicidios en territorio venezolano.

"En Colombia se encuentra indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego, en hechos ocurridos en el año 2020 en el departamento de Cundinamarca", dice la nota policial.

La detención de 'Adriancito' ocurre 12 días después de que la Policía colombiana detuvo al ex PNB José Antonio Márquez Morales, alias el "Caracas", otro de los hombres más buscados por extorsión y homicidio en el estado Zulia, también miembro del TDA.

