Al ritmo del carnaval brasileño: Dua Lipa interpretó (y bailó) el famoso tema ‘Magalenha’ en su paso por Sao Paulo

La británica Dua Lipa lo volvió a hacer y sorprendió a su público brasileño interpretando un mítico tema que es considerado como un clásico en Latinoamérica.

Durante su concierto en Sao Paulo con su gira música ‘The Optimism Tour’ la intérprete de ‘These Walls’ entonó el clásico brasileño ‘Magalenha’.

Lipa interpretó el famoso tema de carnaval junto al percusionista y cantante brasileño Carlinhos Brown.

En el Morumbis Stadium Dua decidió honrar a su público brasileño cantando el icónico tema con un portugués perfecto.

La británica demostró con su presentación que sabe manejar perfectamente el portugués sorprendiendo así a sus aficionados.

“Me quedo sin palabras ante su portugués perfecto”, “¿Cómo pudo Dua Lipa estudiar portugués para cantar " Magalenha " mejor que los propios brasileños?”, “La reina de Brasil”, son algunos de los comentarios.

“La interpretación de Dua Lipa de la parte rápida de Magalenha a la perfección, con un portugués impecable, nunca se borrará de mi mente”, dijo otra usuaria.

Tras su presentación, Dua tomó sus redes para hablar del momento que le está dando la vuelta al mundo.

La intérprete de ‘Maria’ publicó unas fotos y videos cantando Magalenha junto a Carlinhos Brown y una emotiva descripción.

“Sigo profundamente agradecida. Compartir escenario anoche con dos verdaderos gigantes de la música brasileña fue un honor indescriptible. Muito obrigada Caetano Veloso y Carlinhos Brown, por su generosidad, su arte y la magia que aportaron al momento”, empezó diciendo.

Lipa también agradeció a los aficionados, diciendo: “Y a todos los que vinieron, gracias de todo corazón. Vuestro amor, vuestra energía, vuestras voces, hicisteis que la noche fuera inolvidable”.

No es la primera vez que Dua Lipa sorprende a sus fanáticos latinos, pues en su paso por Argentina y Chile interpretó famoso temas de estos países en español.

En Argentina, la artista cantó ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo y ‘Tu Misterioso Alguien’ de Miranda; mientras que, en Chile, entonó ‘Tu Falta de Querer’ de Mon Laferte y ‘El Duelo’ de La Ley.

Sus covers cada vez ponen más alto las expectativas de los aficionados de países como Colombia, en donde se espera que cante una canción de Shakira.

El público colombiano también sospecha que podría estar cantando un tema de Karol G, ya que son cercanas; Juanes, Morat e incluso Silvestre Dangond.

Dua llegará a Colombia el próximo 28 de noviembre, en donde entonará sus mejores temas en el Estado Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.