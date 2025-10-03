NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Márquez Morales fue identificado como cabecilla de un brazo armado de la organización por Héctor Guerrero, líder principal del Tren de Aragua que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Por años, el delincuente conocido como "Caracas", causó terror entre los comerciantes de Venezuela, pero especialmente en Maracaibo, capital del estado Zulia, donde ordenaba lanzar granadas si los comerciantes no le pagaban "vacuna".

Desde Colombia llegó la noticia: Las autoridades informaron la captura de un hombre identificado como José Antonio Márquez Morales, porque al parecer es considerado uno de los principales operadores logísticos y financieros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

En octubre del 2023 el dueño de un local quedó gravemente herido tras sufrir un atentado con granada dentro de su carnicería. En ese momento el propio Caracas se atribuyó el hecho y dijo que pagaría "por las buenas o por las malas".

El ataque se registró en la avenida 7 de Enero de Maracaibo, y la Interpol recibió la orden de emitir el alerta roja.

La detención se ejecutó en el departamento del Cesar en un operativo coordinado entre la Fiscalía colombiana, la Policía Nacional, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y autoridades del Reino Unido.

El director de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana Beltrán, precisó que Márquez Morales dijo que "Caracas estaba encargado de la articulación logística y financiera del Tren de Aragua, ejecutando acciones terroristas, homicidios, tráfico de armas de fuego y control territorial en la frontera colombo-venezolana".

Las autoridades sostienen que alias Caracas consolidó su poder dentro de la estructura criminal gracias a actividades de extorsión, narcotráfico y contrabando, que habrían reforzado la capacidad financiera del grupo en la región fronteriza.

José Antonio Márquez Morales, de 30 años, quedó a disposición de las autoridades judiciales colombianas y se espera que en los próximos días avance el proceso para definir si será extraditado.

Temas relacionados:

Detención

Delincuencia en Venezuela

Violencia en Venezuela

Caracas

Zulia

Tren de Aragua

