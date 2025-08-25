NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
canonización

Celebración por actos de canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se hará en este reconocido recinto deportivo de Venezuela

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Una persona sostiene un cartel de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles - Foto: EFE
Una persona sostiene un cartel de los beatos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles - Foto: EFE
Durante el primer trimestre del año en curso, el difunto papa Francisco autorizó la canonización del médico venezolano y de la fundadora de la congregación Siervas de Jesús.

La iglesia en Venezuela se alista para los actos de canonización de los dos primeros santos del país, el beato Dr. José Gregorio Hernández y la beata Madre Carmen Rendiles, previstas para el próximo 19 de octubre.

o

Ante tal ceremonia, la Alcaldía de Caracas anunció que el acto central de celebración tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el estadio Monumental Simón Bolívar.

"En el Vaticano se realizará el 19 de octubre, después nos venimos el 25 de octubre aquí a Venezuela en el estadio Monumental", comunicó la instancia.

Para el día de las canonizaciones, es decir, el 19 de octubre, la Arquidiócesis de Caracas también prepara eventos conmemorativos simultáneamente en tres ciudades, el Vaticano, Isnotú y Caracas.

Los feligreses que deseen asistir a los actos deberán ingresar sus datos a un pre-registro dispuesto en la página web www.arquidiocesiscaracas.com.

o

Los fieles deben rellenar el formulario con información personal, especificar si son laicos o tienen estado clerical y definir si participarán en las seis actividades programadas en Italia o las dos programadas en Venezuela.

Sin embargo, aclaran que "este pre-registro no garantiza el acceso directo a las ceremonias. El proceso de pre-registro está abierto tanto para residentes en Venezuela como para quienes estén en el exterior y decidan participar de forma presencial en las actividades".

La aprobación de la canonización, cabe recordar, la dejó el difunto pontífice Francisco. Sin embargo, con su muerte el pasado 21 de abril, se postergó el anuncio para elevar a los mencionados beatos.

A mediados de febrero pasado, el papa Francisco autorizó la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández.

o

Posteriormente, a finales de marzo, el santo padre aprobó la canonización de la madre Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús.

Será el papa León XIV quien dirigirá la solemne ceremonia en la Ciudad del Vaticano donde también llevará a cabo la canonización de Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, en Turquía; el laico de Papua Nueva Guinea Peter To Rot; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, y María Troncatti, de la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, y el también laico italiano Bartolo Longo.

José Gregorio Hernández (1864-1919) fue un médico y científico venezolano, reconocido como el "médico de los pobres" por su atención gratuita a los más necesitados y como un pionero de la medicina científica en Venezuela. La Iglesia Católica lo beatificó en 2021.

Por su parte, la madre Carmen Rendiles Martínez, fue una religiosa fundadora de las Siervas de Jesús en Venezuela, quien, por su vida de servicio y fe, fue beatificada por la Santa Sede el 16 de junio de 2018.

